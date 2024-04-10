NHK專訪 美國安顧問：將確保台灣有事永不發生
（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國總統拜登今天將與日本首相岸田文雄舉行峰會，美國國家安全顧問蘇利文會前接受日媒NHK訪問時多次提到台灣，表示美國的方針就是確保「台灣有事」永遠不會發生。
蘇利文（Jake Sullivan）8日在白宮接受日本放送協會國際台（NHK World）華盛頓分社社長高木優（Takagi Masaru）專訪，談及台灣處境、美日同盟、南海局勢、美日菲峰會等多項議題。
高木優問道，賴清德下個月將就任台灣總統，與此同時，中國持續對台灣施加軍事壓力，緩解台海緊張有哪些要素？
蘇利文回答，過去40年美中關係起起伏伏，但美國一直依循「一個中國政策」、「三個聯合公報」、「臺灣關係法」、「六項保證」等原則，因此能夠有效因應兩岸關係問題。
蘇利文接著說，然而一切的根本在於任何一方不能片面改變現狀，美國已注意到中華人民共和國令人憂心的行為和施壓。美方認為應該減少這類行為和壓力，也認為大家都有責任為和平穩定做出貢獻，美國當然準備好盡責。假如華府、台北、北京繼續擁護多年來一直支持的事，就能維持兩岸和平穩定。
高木優接著問道，在當今美中兩大超級強權之間的局勢下，台灣發生緊急事態（台灣有事）的可能性有多急迫？對此，蘇利文回答，美方作法的重點「就是確保這類緊急事態永遠不會發生」。
台灣關係法小百科
Q：它是怎麼來的？
A：1978年12月美國卡特政府宣布將於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國（當今的台灣）最早於1913年建立的外交關係。中華民國在美國國會的眾多支持者為了維繫與台灣的各種非官方關係，推動台灣關係法（The Taiwan Relations Act）的立法，4月10日經卡特總統簽署後，追溯自1979年1月1日生效。
Q：它的性質是什麼？
A：台灣關係法是美國的國內法，共18個條文，中文版約4600字。美國國內有人主張，因為它是法律，位階高於華府與北京的3個聯合公報（1972年上海公報、1979年建交公報與1982年的八一七公報）。中方則主張3個聯合公報是具有法律效力的外交文件。
Q：它對台灣的重要性是什麼？
A：台灣關係法與美中雙方簽訂的3個聯合公報常被稱為「1法3公報」，它們共同形成美國對台海兩岸政策的主要架構。
除了授權行政部門「繼續維持美國人民與在台灣人民間之商業、文化及其他關係，以促進美國外交政策，並為其他目的」，台灣關係法開宗明義點出此法是要「協助維持西太平洋的和平、安全與穩定」。
台灣關係法最能體現美國對台灣安全承諾的部分，是它的第2條B款指出：西太平洋地區的和平及安定符合美國的政治、安全及經濟利益，而且是國際關切的事務；美國決定和中華人民共和國建立外交關係之舉，是以台灣的前途將以和平方式決定的期望為基礎；任何企圖以非和平方式決定台灣的前途之舉 — 包括使用經濟抵制及禁運手段在內，將被視為對西太平洋地區和平及安定的威脅，而為美國所嚴重關切；提供防禦性武器給台灣人民；維持美國的能力，以抵抗任何訴諸武力或使用其他形式的高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。
美國對台軍售以及美台之間在國防台灣方面的合作，都是根據以上條文。
Q：台灣關係法有無補強措施？
A：有。美國雷根政府在與中國簽署八一七公報的同時，私下向台灣提出「6項保證」，主要是抵消八一七公報有關美國對台軍售應逐年遞減的條文。2016年，美國國會參、眾兩院分別通過共同決議案，小幅調整對台6項保證的內容，並形諸國會文書，但這兩項共同決議案僅表達國會立場，並無法律約束力：
- 美國不贊成對台軍售設定期限
- 美國不認為可在台灣與中華人民共和國之間扮演調停角色
- 美國不會施加壓力要求台灣與中華人民共和國談判
- 美國對台灣主權的長期立場沒有改變
- 美國並無計劃修改台灣關係法
- 八一七公報的內容不表示美國在對台軍售之前會徵詢北京意見
此外，美國國會有部分友台議員認為，台灣關係法對於台灣一旦遭到中國軍事侵略，美國應如何因應的規範不夠明確（所謂的戰略模糊），因此在2000年提出台灣安全加強法，但並未通過。
2018年3月，川普總統將台灣旅行法（The Taiwan Travel Act）簽署生效，代表台美官員互訪的層級可以提高。
這次專訪安排在拜登於華府接待岸田文雄之前，蘇利文表示，此次峰會將「展現美日同盟達到前所未有的新高度」，且美方相信未來數年兩國將患難與共。
拜登與岸田11日將另與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會談，議題將包括反制中國之道。
針對美日菲領袖峰會，蘇利文表示，當前民主國家必須團結起來，展現出解決問題、對全球和區域安全作出貢獻的能力，而美日菲是3個蓬勃發展的民主國家，擁有共同和互補的能力。
近來菲律賓和中國發生一連串海上衝突，包括上個月中國海警船用水砲阻撓菲律賓船隻對擱淺在有爭議的仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）一艘軍艦的補給任務。
蘇利文表示，美國相當擔心南海仁愛暗沙周邊情勢可能升溫，而且美方相信中國近幾週甚至是近幾天的行為，已違背國際法的基本主張。
蘇利文重申，美國支持航行自由、暢通無阻的合法貿易及聯合國海洋法公約（UN Convention on the Law of the Sea）的基本規範，而且美方已表明「菲美共同防禦條約」第4條適用於在南海運作的公務船舶、飛機和武裝部隊。（譯者：楊昭彥/核稿：徐崇哲）1130410
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