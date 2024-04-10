日媒：日美菲擬定期舉行峰會 強化合作因應中國
2024/4/10 15:46
（中央社東京10日綜合外電報導）日本、美國及菲律賓預計美東時間4月11日下午（台灣時間12日上午）在美國首都華盛頓舉行領袖會談，目前已知朝同意在這個框架下定期舉行會談展開協調。
日本產經新聞報導，數名外交消息管道人士透露上述訊息。面對中國在東海與南海強化海洋擴張，日美菲希望藉定期會談進行緊密的意見溝通。
這場首度舉行的日美菲領袖會談，與會人士包括日本首相岸田文雄、美國總統拜登及菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。會談後將彙整聯合聲明。
日美韓領袖2023年8月齊聚華盛頓近郊的大衛營（Camp David），同意每年舉行領袖會談；日美菲也希望建構一個不受各自政權輪替影響的穩固框架，能定期在安全保障及技術合作等領域交換意見。
另外，在今年的日美菲峰會上，三方將同意強化用在純電動車（EV）電池上重要礦物的供應鏈，及在半導體、第5代行動通訊系統方面提供技術協助。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1130410
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