俄查資助恐怖主義行為 稱在烏西方企業收錢辦事

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（中央社莫斯科9日綜合外電報導）俄羅斯今天對西方國家涉及的「資助恐怖主義」展開調查，稱在烏克蘭的美國公司，包括僱用美國總統拜登之子的公司，收到的資金被用於在俄羅斯執行「恐怖主義」行為。

這項消息發布之際，俄羅斯繼續指責西方和烏克蘭上個月攻擊莫斯科音樂廳，造成144人死亡。

莫斯科「調查委員會」（Investigative Committee）表示，正在「調查價值數百萬美元的收入來源」，以及「西方國家政府官員和公共商業組織特定個人的參與」。

委員會提及一家僱用拜登之子的公司名稱。

該委員會表示：「已經確定，近年來透過在烏克蘭開展業務的商業組織收到的資金，被用於在俄羅斯境內執行恐怖活動，其中包括石油和天然氣公司Burisma Holdings。」

聲明指出，調查正在努力建立「恐怖行為的直接實施者與其外國策劃者、組織和贊助者的聯繫」。

白宮駁斥俄羅斯的調查。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在華盛頓舉行的新聞發布會上表示：「這是子虛烏有」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130410