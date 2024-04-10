躲墨西哥使館被捕 厄瓜多前副總統絕食就醫後返監

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（中央社瓜亞基爾9日綜合外電報導）厄瓜多警方日前戲劇性闖入墨西哥駐基多大使館，帶走遭通緝的前副總統葛拉斯（Jorge Glas），引發國際譁然。厄瓜多官員表示，葛拉斯絕食就醫短暫住院後，今天已返回監獄。

法新社報導，厄瓜多警方5日闖入位於首都基多（Quito）的墨西哥大使館，逮捕因涉貪遭通緝、躲在使館內尋求政治庇護的葛拉斯，葛拉斯隨後被拘留在瓜亞基爾（Guayaquil）戒備森嚴的監獄。54歲的葛拉斯拒絕進食24小時後，昨天被送醫治療。

厄瓜多獄政機關SNAI今天上午證實，葛拉斯的健康恢復至「可接受的範圍」後，已被送回圭亞斯省（Guayas）3號監獄。SNAI還表示，葛拉斯的身體自主權將受到保護。

葛拉斯的律師本週示警指出，葛拉斯一直無法與他的法律團隊說上話，律師們一再警告說這位政治人物在獄中可能會有生命危險。

葛拉斯先前已因貪腐指控入獄服刑，如今因涉嫌挪用2016年厄瓜多毀滅性地震災後重建工作的資金，而再度淪為逮捕令要找的對象。

厄瓜多當局直闖墨西哥大使館掀起了一場政治風暴，墨西哥和其他幾個拉丁美洲國家、西班牙、歐洲聯盟（EU）和聯合國秘書長都譴責此舉違反1961年管理國際關係的維也納外交關係公約（Vienna Convention on Diplomatic Relations）。

墨西哥已憤而與厄瓜多斷交並從厄瓜多撤回使館人員，還表示將向位於荷蘭海牙（The Hague）的國際法院（International Court of Justice）提起訴訟。

美國白宮今天對厄瓜多突襲墨國大使館一事聲明譴責。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說：「厄瓜多政府身為地主國，卻無視於國際法明定尊重外國代表機構不可侵犯的義務，危及外交關係基本規範的基礎。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1130410