厄瓜多闖墨西哥使館逮人遭國際撻伐 政經後果一次看

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（中央社墨西哥市8日綜合外電報導）厄瓜多突襲位於首都基多的墨西哥大使館，不僅引發國際社會批評聲浪，墨西哥當局也表示計劃今天就此事向國際法院（ICJ）提起訴訟。

厄瓜多警方5日闖入墨西哥駐基多大使館，逮捕遭到通緝的前副總統葛拉斯（Jorge Glas）。葛拉斯被控犯下貪汙罪，為避免被捕而躲在墨國大使館內。

法新社就這起突襲事件詢問專家，厄瓜多政府恐因此面臨什麼樣的後果？

厄瓜多可能面臨什麼法律及經濟後果？

墨西哥表示，擬於今日在國際法院對厄瓜多提起訴訟。

根據厄瓜多西蒙波利瓦安地斯大學（Simon Bolivar Andean University）的拉丁美洲研究教授尼柯爾斯（Esteban Nicholls），國際法院可能做出以下兩種裁決的其中一項。

國際法院可能裁決厄瓜多繳交罰款，或者撤銷厄瓜多在「美洲國家組織」（Organization of American States）等多邊組織的成員或投票資格。

另外，厄瓜多突襲墨西哥大使館已對經濟造成負面影響，墨西哥當局宣布暫停與厄瓜多的自由貿易協定（FTA）談判。

厄瓜多希望加入區域經貿組織「太平洋聯盟」（Pacific Alliance），而其中一項要求，就是必須與包括墨西哥在內的所有成員國簽署FTA。

厄瓜多警方5日闖入墨西哥大使館逮捕前副總統葛拉斯。（路透社）

厄瓜多的外交關係受到什麼衝擊？

在拉丁美洲區域，遍及不同政治光譜的政府嚴厲譴責厄瓜多，包括阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、古巴、秘魯及委內瑞拉，也有區域外的國家出聲批評厄國的作為。

墨西哥5日宣布與厄瓜多斷交並召回外交人員後，尼加拉瓜6日跟進與厄國斷交；玻利維亞則是將駐厄國大使從基多召回。

西蒙波利瓦安地斯大學國際研究教授李威（Michel Levi）指出：「遭墨西哥斷交是很嚴重的懲罰，它在這個（拉丁美洲）區域是一個具有重大影響力的國家。」

這對厄瓜多國內有何影響？

根據李威，儘管備受國際批評，36歲的厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）卻增進了自己在國內政壇的實力。

諾波亞稱這場突襲是他「打擊有罪免責」行動的一部分。

2017年，葛拉斯因涉入巴西營建巨擘奧德布雷契（Odebrecht）的重大醜聞，而以貪汙罪名遭到判刑。他後於2022年11月獲准提早出獄，並在去年底躲進墨西哥駐基多大使館尋求庇護。

厄瓜多私立約哈科技大學（Private Technical University of Loja）衝突管理學教授貝爾川（Roberto Beltran）表示，厄國即將於21日舉行公投，決定是否就打擊犯罪採取更強硬措施，而諾波亞在公投前已致力把自己塑造為一名「強而有力的領導者」。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130408