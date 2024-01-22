厄瓜多黑幫襲擊醫院 警方逮捕68人[影]

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影片來源：Voice of America

（中央社基多21日綜合外電報導）在暴力事件猖獗的厄瓜多，警方今天逮捕68人，這群人試圖在販毒集團和安全部隊「交戰」之際占領該國西南部一家醫院。

法新社、美國之音報導，厄瓜多警方在社群媒體上宣布：「我們阻止試圖占領圭亞斯省（Guayas）亞瓜奇（Yaguachi）一家醫院設施的恐怖分子。」

警方說，被拘留的人據信試圖營救一名幾個小時前因傷入院的同夥。警方並查獲槍支和毒品。

警方說，他們還突襲一處「復健中心」，裡面其實是幫派指揮中心和妓院，以及幾名據稱是幫派成員的藏身處。

厄瓜多當局最近關閉了數百個這樣的中心，官員們說，這些實際上由幫派經營的秘密醫院沒有適當的設施來照顧病人。

在別名「費托」（Fito）的厄瓜多大毒梟馬西亞士（Jose Adolfo Macias）最近越獄引發一系列暴力事件後，總統諾波亞（Daniel Noboa）宣布國家進入緊急狀態，並向犯罪集團發動「戰爭」。

販毒集團迅速回應，威脅要處決平民和安全部隊，並劫持數十名員警和監獄官員作為人質。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130122