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墨西哥駐基多大使館遭硬闖 尼加拉瓜與厄瓜多斷交

2024/4/7 05:19
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（中央社基多6日綜合外電報導）尼加拉瓜當局今天宣布切斷與厄瓜多的「所有外交關係」。此前厄瓜多警方闖入位於首都基多（Quito）的墨西哥大使館，逮捕遭通緝而藏身在館內的厄國前副總統葛拉斯。

法新社報導，尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）的政府透過聲明宣布，基多採取「不尋常且應受譴責的行動」後，尼國決定「做出與厄瓜多政府斷絕所有外交關係的主權決定」。

葛拉斯（Jorge Glas）於2013到2017年擔任厄瓜多左翼前總統柯利亞（Rafael Correa）的副手，如今被控涉貪並遭當局通緝，他去年12月起躲進墨西哥大使館。厄瓜多現任總統諾波亞（Daniel Noboa）的政府稱此舉是「非法行為」；墨國政府則表示，經過對相關情況進行「透徹分析」後，同意提供葛拉斯政治庇護。

昨晚，厄國警方闖入墨西哥大使館逮捕葛拉斯。這起事件促使墨西哥迅速斷絕與基多的外交關係，理由是「公然違反國際法與墨西哥主權」，尼加拉瓜亦隨即宣布與厄國斷交。

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）也「以最強烈的措辭」譴責基多，並向墨國總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表達「我的全力聲援」。

區域內的其他數個國家，包括委內瑞拉、古巴、智利和玻利維亞，也猛烈抨擊厄瓜多的舉動。

洪都拉斯呼籲拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（Community of Latin American and Caribbean States）就此事緊急召開會議。（譯者：施施）1130407

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