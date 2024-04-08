遭厄瓜多警方硬闖使館 墨西哥將告上國際法院

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（中央社墨西哥市7日綜合外電報導）墨西哥今天表示，明天將就厄瓜多警方闖入位在首都基多的墨西哥大使館一事，向國際法院提起訴訟。

法新社報導，墨西哥外交部長巴塞納（Alicia Barcena）今天在迎接撤回的駐厄瓜多外交人員的儀式中說：「我們明天將會開始向國際法院（International Court of Justice）提起這宗令人遺憾的案件。」

厄瓜多警方5日闖入墨西哥大使館，逮捕遭通緝而躲在使館內的前副總統葛拉斯（Jorge Glas）。墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）隨後宣布與厄瓜多斷交。

葛拉斯2013到2017年擔任厄瓜多左翼前總統柯利亞（Rafael Correa）的副手，如今被控涉貪而遭當局通緝，並於去年12月起躲進墨西哥大使館。厄瓜多現任總統諾波亞（Daniel Noboa）的政府稱此舉是「非法行為」。

墨西哥外長巴塞納今天還說：「相信我們會很快打贏本案。」（譯者：何宏儒）1130408