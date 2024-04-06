厄瓜多警方闖入使館逮前副總統 墨西哥中止外交關係

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（中央社墨西哥市5日綜合外電報導）厄瓜多警方今天闖入位於首都基多的墨西哥大使館，逮捕遭通緝而躲在使館內的前副總統葛拉斯。墨西哥總統羅培茲歐布拉多隨後下令中止與厄瓜多的外交關係。

法新社報導，葛拉斯（Jorge Glas）2013到2017年擔任厄瓜多左翼前總統柯利亞（Rafael Correa）的副手，如今被控涉貪而遭當局通緝，他去年12月起躲進墨西哥大使館。厄瓜多現任總統諾波亞（Daniel Noboa）的政府稱此舉是「非法行為」。

但墨西哥政府表示，經過對相關情況進行「透徹分析」後，同意提供葛拉斯政治庇護。

羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天在社群媒體平台X上寫道：「厄瓜多警方強行闖入我們的大使館逮捕厄瓜多前副總統，他因為面臨迫害與騷擾，而在這裡避難及進行庇護程序。」

羅培茲歐布拉多還說，厄瓜多政府的行為是「公然違反國際法與墨西哥主權」，他已下令立即中止外交關係。

厄瓜多總統府聯絡部門今天則透過聲明表示，「遭厄瓜多司法系統判處徒刑」的葛拉斯「已於今晚被捕，並交付合格當局處置」。

葛拉斯先前已因涉入巴西營建巨擘奧德布雷契（Odebrecht）的重大醜聞而遭貪污罪判刑，去年11月刑滿出獄。他其後又面臨挪用公款指控而遭判刑。（譯者：張曉雯/核稿：張正芊）1130406