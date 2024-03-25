厄瓜多再傳政治人物遇刺 27歲最年輕市長死槍下

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（中央社基多24日綜合外電報導）厄瓜多警方今天表示，厄瓜多最年輕市長賈西亞和一名幕僚今天清晨被發現遭人槍殺，陳屍車內。厄瓜多為打擊日益猖獗的幫派暴力發布緊急狀態，至今已近3個月。

綜合法新社與路透社報導，有人發現27歲的聖維森特（San Vicente）市長賈西亞（Brigitte Garcia）與該市通訊主管魯爾（Jairo Loor）一同遇害，死在車裡。

賈西亞隸屬前總統柯利亞（Rafael Correa）的公民革命黨（Citizen Revolution Party）。

厄瓜多國家警察在舊稱推特（Twitter）的社群媒體X發文說，凌晨時分，「車內有兩人被發現沒有生命跡象，身上有槍傷」。

警方表示，凶嫌「不是從車外而是從車內開槍」，調查人員仍在分析這輛車的行駛路線。

柯利亞和該黨總統候選人龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）也在X上表示，賈西亞是遭到暗殺。

厄瓜多總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）去年8月遇刺後，賈西亞成了最新一位遭殺害的政治人物。

綽號「費托」（Fito）的犯罪集團Los Choneros首腦馬西亞士（Adolfo "Fito" Macias）1月越獄後，國內暴力事件急劇增加，總統諾波亞（Daniel Noboa）宣布全國進入緊急狀態，還說厄瓜多正在與販毒集團「交戰」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130325