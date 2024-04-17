厄瓜多闖墨西哥使館逮人惹議 委內瑞拉關駐厄外交館處

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（中央社卡拉卡斯╱德古西加巴16日綜合外電報導）委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天表示，在墨西哥駐基多（Quito）大使館遭到突襲後，他已下令關閉委國駐厄瓜多外交館處。

綜合法新社和路透社報導，委內瑞拉資訊部今天在聲明中表示，馬杜洛下令關閉委國駐厄瓜多大使館和兩個領事館，以抗議厄瓜多拘留前副總統葛拉斯（Jorge Glas）。

馬杜洛表示，他已下令「外交人員立即返回委內瑞拉…直到厄瓜多恢復國際法」。

馬杜洛是在拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（CELAC）虛擬峰會發表上述言論，來自該地區的各國總統在這場峰會中，權衡對厄瓜多實施可能的制裁。

厄瓜多安全部隊本月5日闖入墨西哥駐基多大使館，帶走遭通緝的前副總統葛拉斯，引發國際譁然。葛拉斯被控犯下貪汙罪，為避免被捕一直躲在墨國大使館內。

馬杜洛要求將目前被關押在最高安全級別監獄的葛拉斯交給墨西哥。

這起罕見擅闖外交領土的事件引發國際強烈抗議，並導致墨西哥宣布與厄瓜多斷交，並撤回駐厄外交人員。

宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）今天宣布，宏都拉斯正召回駐厄瓜多資深外交官，這是針對厄瓜多本月稍早硬闖墨西哥駐基多大使館的最新行動。

雷依納表示，常駐使館的瓦萊西洛（Clarivel Vallecillo）將返回德古西加巴（Tegucigalpa）商議相關情事，並強調宏都拉斯支持墨西哥最近針對厄瓜多突襲駐基多大使館一事，向聯合國國際法院（ICJ）提起的訴訟。

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）政府堅稱，墨西哥官員在其大使館非法向葛拉斯提供庇護。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1130417