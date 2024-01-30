委內瑞拉持續卡反對派領袖參選 美國重施制裁

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）委內瑞拉最高法院維持反對派強勁的總統參選者馬查多不符候選資格，美國今天對委內瑞拉重施制裁，限制美國企業與委國礦業公司業務往來。

法新社報導，根據美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）聲明，美企只能與委內瑞拉國營礦業公司Minerven往來至2月13日，要把握時間逐步與對方「終止生意」。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府和反對派去年在巴貝多（Barbados）達成協議，將於2024年在國際觀察員在場監督下舉行自由、公平的投票，一度燃起華府與其他國家的希望。

委內瑞拉朝野這份協議也讓美國放寬對委國的制裁，允許總部位於美國的石油巨擘雪佛龍（Chevron）恢復有限的石油開採，美委兩國也進行換囚。

然而26日忠於總統馬杜洛的最高法院維持對反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）15年不得擔任公職的禁令，連可能替代馬查多的人選、過去曾兩度參選的卡普瑞爾斯（Henrique Capriles）也被剝奪競選資格。

美國上週末就警告，可能不再放寬對委內瑞拉的制裁。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1130130