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自由之家：2023年全球自由顯著惡化 選舉侵害頻傳

2024/2/29 20:29（2/29 21:08 更新）
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厄瓜多2023年總統大選，遭到暴力黑幫破壞。圖為一名厄瓜多男子投下總統票。（路透社）
厄瓜多2023年總統大選，遭到暴力黑幫破壞。圖為一名厄瓜多男子投下總統票。（路透社）
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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國民主倡議與研究組織「自由之家」（Freedom House）今天發布年度報告指出，去年世界民主面臨劇烈且普遍的挫折，連串選舉因為暴力和選舉操控而受到侵害。

法新社報導，自由之家指出，去年一共有52個國家的政治權利和公民自由度降低，僅21個國家改善；這使得2023年寫下連續第18年全球自由度下滑，且惡化趨勢比前一年顯著許多。

報告作者之一格羅霍夫斯卡亞（Yana Gorokhovskaia）表示：「如果分區域來看，通常我們能指出某個區域表現鶴立雞群；但（去年）每一個區域的紀錄都下滑，惡化情況相當普遍。」

自由之家在最新報告中還調整了2個國家的自由度等級，其中南美洲國家厄瓜多由「自由」降至「局部自由」，泰國則由「不自由」上調至「局部自由」。

報告點名去年在柬埔寨、土耳其、辛巴威、瓜地馬拉和波蘭，現任執政者採取行動來「控制選舉競爭、妨礙政壇對手或防止對方掌權」，儘管在瓜地馬拉和波蘭並未成功。

厄瓜多自由度遭降，是因為去年總統大選遭到暴力黑幫破壞，包括訴求反貪的候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）在一場競選演說後遇刺身亡。

泰國自由度獲得調升，則是基於去年舉行的國會大選具有競爭性，年輕進步派人士皮塔（Pita Limjaroenrat）帶領的前進黨（Move Forward Party）贏得最多眾議院席次，即便最後建制派勢力仍阻止了皮塔成為總理。

格羅霍夫斯卡亞表示：「對於民主、自由和泰國而言，這並非徹底勝利。」但她認為已有進步，因為泰國前總理商業大亨戴克辛（Thaksin Shinawatra）創立的為泰黨（Pheu Thai）在選舉贏得國會第二大黨後，多年來打壓它的建制派允許其掌權。建制派是由泰國軍方撐腰。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1130229

#厄瓜多
#皮塔
#泰國
#選舉
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