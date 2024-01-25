更多編輯台推薦新聞：
日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟
國際

日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三班護病比標準公布3月上路 輪夜班最高可領2.1萬獎金
首頁 / 國際

泰國憲法法庭判決隔天 前進黨皮塔立即返回國會

2024/1/25 19:36（1/25 19:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
泰國憲法法庭24日判決前進黨前黨魁皮塔保有眾議員資格，皮塔25日馬上返回國會並參加會議，皮塔特地打上他被暫停眾議員職務那天同一條藍底白點領帶。（前進黨提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 113年1月25日
泰國憲法法庭24日判決前進黨前黨魁皮塔保有眾議員資格，皮塔25日馬上返回國會並參加會議，皮塔特地打上他被暫停眾議員職務那天同一條藍底白點領帶。（前進黨提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 113年1月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷25日專電）泰國最大在野黨前進黨前黨魁皮塔媒體持股案昨天宣判，皮塔保有眾議員資格，皮塔今天立即返回國會工作。他表示，在婚姻平權或修憲等議題上會和政府合作，但有些政策前進黨不同意。

泰國去年5月14日舉行國會眾議院選舉，500個眾議員席次中，主打改革理念的新興政黨前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，時任黨魁的皮塔（Pita Limjaroenrat）也順利當選眾議員。

但因為前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭到保守勢力反對，皮塔兩度挑戰總理大位失敗，前進黨組閣失利，組閣權落到第二大黨為泰黨（Pheu Thai）手中，前進黨成為最大在野黨。

選舉委員會在選前接獲檢舉指出，皮塔擁有媒體iTV股份，根據泰國法律，持有媒體股份者不能參選，選委會去年7月12日建議皮塔的眾議員身分應該被撤銷，並將此案交給憲法法庭，憲法法庭去年7月19日暫停皮塔的眾議員身分直到裁決出爐。皮塔後來因此辭去前進黨黨魁，以利前進黨選出新領導人。

憲法法庭9位法官昨天下午以8票對1票判決皮塔參選時，iTV的媒體業務已經沒有運作，因此認定皮塔保有眾議員資格。

昨天判決出爐，皮塔今天馬上返回國會並參加會議，受到前進黨議員、國會工作人員以及國會實習學生的熱烈歡迎，皮塔特地打上他被暫停議員職務那天同一條藍底白點的領帶，他表示：「我懷念國會的氣氛。」

皮塔接受媒體採訪時表示，他很抱歉過去6個月他無法工作，但他見了許多人也聆聽了許多民眾的意見，他明天將開記者會宣布前進黨2024年的年度計畫，以便民眾追蹤並參與前進黨的活動。

記者詢問皮塔是否對現任總理賽塔（Srettha Thavisin）領導的政府有話要說？皮塔表示，前進黨在對人民有利的例如婚姻平權法案、酒精法令改革以及修改憲法等政策或議題上會和政府合作，但前進黨反對像是泰南陸橋計畫、電子錢包計畫和軟實力推廣計畫等。

電子錢包計畫是為泰黨選前承諾的政策之一，賽塔上任後更力推這項政策上路，整體預算達6000億泰銖，預計貸款因應，但遭到不少產學界人士反對，皮塔也指出，不應該花費長期預算只為了短期的經濟刺激。

對於是否會回任黨主席，皮塔只表示，他現在的身分是主席猜塔瓦（Chaithawat Tulathon ）的顧問，4月黨內幹部將改選，屆時將會選出新的黨主席和幹部。

除了皮塔本身的案子外，前進黨主張修改俗稱「冒犯君主罪」的刑法112條，遭檢舉有推翻君主立憲制的意圖，憲法法庭將在1月31日投票決定前進黨的未來。

皮塔表示，他有信心不會再離開國會，因為他和前進黨已經盡全力為自己辯護，他們有信心贏得此案。（編輯：韋樞）1130125

#前進黨
#國會
#國會眾議院
#憲法法庭
#皮塔
#皮塔
#前進黨
#賽塔
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.19