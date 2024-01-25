泰國憲法法庭判決隔天 前進黨皮塔立即返回國會

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（中央社記者呂欣憓曼谷25日專電）泰國最大在野黨前進黨前黨魁皮塔媒體持股案昨天宣判，皮塔保有眾議員資格，皮塔今天立即返回國會工作。他表示，在婚姻平權或修憲等議題上會和政府合作，但有些政策前進黨不同意。

泰國去年5月14日舉行國會眾議院選舉，500個眾議員席次中，主打改革理念的新興政黨前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，時任黨魁的皮塔（Pita Limjaroenrat）也順利當選眾議員。

但因為前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭到保守勢力反對，皮塔兩度挑戰總理大位失敗，前進黨組閣失利，組閣權落到第二大黨為泰黨（Pheu Thai）手中，前進黨成為最大在野黨。

選舉委員會在選前接獲檢舉指出，皮塔擁有媒體iTV股份，根據泰國法律，持有媒體股份者不能參選，選委會去年7月12日建議皮塔的眾議員身分應該被撤銷，並將此案交給憲法法庭，憲法法庭去年7月19日暫停皮塔的眾議員身分直到裁決出爐。皮塔後來因此辭去前進黨黨魁，以利前進黨選出新領導人。

憲法法庭9位法官昨天下午以8票對1票判決皮塔參選時，iTV的媒體業務已經沒有運作，因此認定皮塔保有眾議員資格。

昨天判決出爐，皮塔今天馬上返回國會並參加會議，受到前進黨議員、國會工作人員以及國會實習學生的熱烈歡迎，皮塔特地打上他被暫停議員職務那天同一條藍底白點的領帶，他表示：「我懷念國會的氣氛。」

皮塔接受媒體採訪時表示，他很抱歉過去6個月他無法工作，但他見了許多人也聆聽了許多民眾的意見，他明天將開記者會宣布前進黨2024年的年度計畫，以便民眾追蹤並參與前進黨的活動。

記者詢問皮塔是否對現任總理賽塔（Srettha Thavisin）領導的政府有話要說？皮塔表示，前進黨在對人民有利的例如婚姻平權法案、酒精法令改革以及修改憲法等政策或議題上會和政府合作，但前進黨反對像是泰南陸橋計畫、電子錢包計畫和軟實力推廣計畫等。

電子錢包計畫是為泰黨選前承諾的政策之一，賽塔上任後更力推這項政策上路，整體預算達6000億泰銖，預計貸款因應，但遭到不少產學界人士反對，皮塔也指出，不應該花費長期預算只為了短期的經濟刺激。

對於是否會回任黨主席，皮塔只表示，他現在的身分是主席猜塔瓦（Chaithawat Tulathon ）的顧問，4月黨內幹部將改選，屆時將會選出新的黨主席和幹部。

除了皮塔本身的案子外，前進黨主張修改俗稱「冒犯君主罪」的刑法112條，遭檢舉有推翻君主立憲制的意圖，憲法法庭將在1月31日投票決定前進黨的未來。

皮塔表示，他有信心不會再離開國會，因為他和前進黨已經盡全力為自己辯護，他們有信心贏得此案。（編輯：韋樞）1130125