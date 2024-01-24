泰國前進黨皮塔保住眾議員資格 盼盡快回國會工作

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（中央社記者呂欣憓曼谷24日專電）泰國前進黨前黨魁皮塔因媒體持股案遭憲法法庭暫停眾議員身分，憲法法庭今天宣判皮塔保有眾議員資格。判決出爐後皮塔說他希望盡快回到國會工作，並持續思考前進黨未來戰略藍圖。

皮塔（Pita Limjaroenrat）因為遭檢舉去年參選國會眾議員的時候，持有媒體股份不得參選，憲法法庭因此暫停皮塔眾議員身分。憲法法庭9位法官今天下午以8票對1票判決皮塔參選時，iTV的媒體業務已經沒有運作，因此判決皮塔保有眾議員資格。

皮塔下午步入法庭內聆聽判決前接受媒體訪問表示，根據所有證據，他有信心自己無罪，不管判決結果為何，前進黨（Move Forward）都仍有自己的計畫，會持續為民眾服務。

憲法法庭宣判後，皮塔面帶笑容步出法庭，並向在場的支持者揮手致意，支持者高聲歡呼並大喊：「總理皮塔！總理皮塔！」

皮塔隨後在臉書上傳貼文表示：「謝謝大家支持，我會持續前進並繼續工作，不再等待。」

皮塔緊接著接受媒體訪問，被記者問及心情如何？皮塔表示他覺得還可以，以平常心看待，今天就跟一般的工作天一樣，他持續在思考前進黨的未來戰略藍圖。

皮塔表示，他希望盡快回到國會，不過知道仍有些程序要進行，對於有傳言現任黨魁猜塔瓦（Chaithawat Tulathon ）要把主席之位交還給皮塔，皮塔表示誰當主席並不在前進黨目前要討論的事項內，4月黨內幹部將改選，屆時將會選出新的黨主席和幹部。

猜塔瓦被問及4月改選時是否願意將黨魁之位交還給皮塔，猜塔瓦表示：「沒問題，我不求任何職位，我哪裡都可以去。」

泰國去年5月14日舉行國會眾議院選舉，500個眾議員席次中，主打改革理念的新興政黨前進黨拿下151席成為國會最大黨，時任黨魁的皮塔也順利當選成為眾議員。

前進黨原先要和第二大黨為泰黨（Pheu Thai）組聯合政府，推舉皮塔為總理候選人，但因為前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭到保守勢力反對，皮塔兩度挑戰總理大位失敗，前進黨組閣失利，組閣權落到為泰黨手中。

選舉委員會在選前接獲檢舉指出，皮塔擁有媒體iTV股份，根據泰國法律，持有媒體股份者不能參選。皮塔多次解釋iTV股份屬於父親所有，父親過世後他被指定為遺產管理人，股份屬於家族財產，而iTV早在10多年前就停止營運。

選委會去年7月12日也就是選後表示，根據調查，皮塔的眾議員身分應該被撤銷，並將此案交給憲法法庭裁決。憲法法庭去年7月19日宣布受理此案，並即日起暫停皮塔的眾議員身分直到裁決出爐。皮塔後來因此辭去前進黨黨魁，以利前進黨選出新的領導人。（編輯：陳惠珍）1130124