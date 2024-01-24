媒體持股案宣判 泰國前進黨皮塔保住眾議員資格

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（中央社記者呂欣憓曼谷24日專電）泰國前進黨前黨魁皮塔因為媒體持股案遭憲法法庭暫停眾議員身分，憲法法庭今天宣判皮塔保有眾議員資格。

泰國去年5月14日舉行國會眾議院選舉，500個眾議員席次中，主打改革理念的新興政黨前進黨（Move Forward）拿下151席成為國會最大黨，時任黨魁的皮塔（Pita Limjaroenrat）也順利當選成為眾議員。

前進黨原先要和第二大黨為泰黨（Pheu Thai）組聯合政府，推舉皮塔為總理候選人，但因為前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭到保守勢力反對，皮塔兩度挑戰總理大位失敗，前進黨組閣失利，組閣權落到為泰黨手中。

選舉委員會在選前接獲檢舉指出，皮塔擁有媒體iTV股份，根據泰國法律，持有媒體股份者不能參選。皮塔多次解釋iTV股份屬於父親所有，父親過世後他被指定為遺產管理人，股份屬於家族財產，而iTV早在10多年前就停止營運。

選委會去年7月12日也就是選後表示，根據調查，皮塔的眾議員身分應該被撤銷，並將此案交給憲法法庭裁決。憲法法庭去年7月19日宣布受理此案，並即日起暫停皮塔的眾議員身分直到裁決出爐。皮塔後來因此辭去前進黨黨魁，好讓前進黨選出新的領導人。

憲法法庭今天下午宣判，皮塔參選的時候，iTV的媒體業務已經沒有在運作，因此判決皮塔保有眾議員資格。

除了皮塔本身的案子外，前進黨主張修改俗稱「冒犯君主罪」的刑法112條，遭檢舉有推翻君主立憲制的意圖，憲法法庭將在1月31日投票決定前進黨的未來。（編輯：韋樞）1130124

泰國前進黨前黨魁皮塔因為媒體持股案遭憲法法庭暫停眾議員身分，憲法法庭24日宣判皮塔保有眾議員資格。圖為皮塔進入法庭前接受媒體採訪。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年1月24日