泰國前進黨遭認定意圖推翻君主立憲 黨魁：判決影響民主發展

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（中央社記者呂欣憓曼谷31日專電）泰國前進黨主張修改冒犯君主罪，遭憲法法庭認定有推翻君主立憲制的意圖。前進黨主席猜塔瓦在判決後表示，判決將深遠影響泰國民主發展，社會將失去利用民主國會制度解決衝突的機會。

前進黨（Move Forward）在去年國會眾議院選舉時主張修改俗稱「冒犯君主罪」的刑法112條，泰國憲法法庭今天認定前進黨有推翻君主立憲制的意圖，禁止前進黨再透過任何一種方式表達修改刑法112條相關的意見。

前進黨黨魁猜塔瓦（Chaithawat Thulathon）和前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）隨後在國會內舉行記者會，猜塔瓦表示，前進黨絕無推翻君主立憲制的意圖。

猜塔瓦對今天憲法法庭的判決感到憂慮，認為對泰國政治的發展會有深遠的影響。他說，這將會影響國會議員和憲法法庭之間的權力平衡關係，以及影響民主和王室在泰國政治裡的平衡，今天的判決可能會導致王室逐漸成為泰國政治衝突背後的其中一個因素，進而影響到王室本身。

他並指出，泰國社會將失去利用民主國會制度解決衝突的機會，判決將對泰國民主、人民的自由和權利造成影響。

皮塔也認為，泰國人失去了一個利用國會在重要或敏感議題上尋求共識的機會。

泰國去年5月14日舉行國會眾議院選舉，500個眾議員席次中，主打改革理念的新興政黨前進黨拿下151席成為國會最大黨。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。2020年下半年的學生運動中提出了改革王室的口號，學生運動後，泰國府引用這條法律逮捕了許多政治異議分子，前進黨在競選時因此提出修改刑法112條的主張，受到年輕選民支持。

但前進黨主張修改刑法112條，觸碰敏感的王室議題，律師提拉育（Theerayut Suwankesorn）向憲法法庭檢舉前進黨和前黨魁皮塔違反憲法49條「無人可以行使權利或自由推翻君主立憲制」的規定，請求憲法法庭要求前進黨不再提出修改刑法112條的訴求，憲法法庭在去年7月受理此案，並在今天下午宣判。

今天憲法法庭只針對提拉育的請願，要求前進黨不准再提修改刑法112條而沒有裁定解散前進黨，分析家認為，這不代表前進黨就能高枕無憂，因為政黨一旦被判定違反憲法49條，選舉委員會可以根據憲法92條，收集證據要求憲法法庭解散該政黨。（編輯：韋樞）1130131