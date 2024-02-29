台灣全球自由度亞洲第2 中國持續不自由

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（中央社記者江今葉華盛頓29日專電）「自由之家」公布2024年全球自由報告指出，全球自由度連續18年下降，有缺陷的選舉與武裝衝突造成日益嚴峻的損害。台灣仍以94分居亞洲第2，僅次於96分的日本；中國則仍以9分列「不自由」。

自由之家（Freedom House）今晚公布2024年全球自由報告，針對201個國家與地區人民的政治權利與公民自由進行評比。

報告指出，2023年，全球自由度連續第18年下降，影響全球1/5人口。52個國家政治權利與公民自由被削弱，僅21個國家有所改善。選舉普遍存在的暴力、操縱等問題，導致權利與自由惡化；武裝衝突與獨裁侵略威脅使世界變得更不安全、更不民主；在有爭議領土上的政治權利與公民自由剝奪，拖累相關國家自由；多元主義受到攻擊，但仍是社會的力量來源。

報告顯示，選舉操縱是2023年全球自由度下降的主因之一，26個國家因此而自由度下降。選舉操縱不僅普遍，且形式多元，其中最令人震驚的是事後推翻選舉結果。長期存在的選舉操縱為反對派創造不公平競爭環境，仍是對民主的嚴重威脅。

台灣選舉受到外部勢力干預也是關注焦點。報告指出，中國獨裁政權試圖透過干預選舉破壞國外民主。台灣2024年1月的總統選舉，是在北京對台灣採取「三戰」策略的陰影下進行的，選舉期間，中國領導人發布訊息、依靠假訊息並利用軍事演習，將台灣選舉定為戰爭與和平的選擇，以阻止選民支持在兩岸關係採取更強硬路線的政黨與候選人。

所幸這些策略最終並未妨礙競爭性選舉，執政的民進黨保住總統寶座。然而，報告指出，北京的干預不僅限於台灣，中國與其他國家涉嫌干預加拿大在2019與2021年聯邦選舉，加拿大並展開調查；美國司法部也指控中國官員騷擾角逐2022年國會議員席次的前中國異議人士。

根據報告，台灣今年仍在「政治權利」獲38分、「公民自由」獲56分，總分94分，持續列為「自由」國家，在亞洲排名第2，僅次於獲96分的日本。

中國總分僅9分，其中「政治權利」持續拿到負2分、「公民自由」11分，再度被列為「不自由」國家。（編輯：韋樞）1130229