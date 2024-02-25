俄烏戰爭滿2年 G7關切中國對俄運送軍民兩用產品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳韻聿倫敦25日專電）俄羅斯全面侵略烏克蘭，24日滿兩年。七大工業國集團（G7）領袖發布聯合聲明，提到關切中國境內企業對俄運送軍民兩用原材料、武器零組件，以及軍工業生產設備。

在去年發布的俄烏戰爭週年G7領袖聯合聲明，中國未被點名。

在今年的聲明，G7另強烈譴責北韓向俄羅斯出口彈道飛彈，呼籲即刻停止。G7也呼籲伊朗停止協助俄軍及其在烏克蘭境內的戰爭。

聲明指出，G7國家將持續致力徹底執行對俄制裁，並採取必要的新措施。在與第三國密切合作下，G7將繼續反制任何試圖規避制裁和出口管制措施的行為。

G7將對協助俄羅斯取得武器、或武器所需關鍵元素的「第三國個人和公司」施加額外制裁。

此外，協助俄羅斯取得「用於武器生產、或軍工業發展所需工具及其他設備」的個人和公司，也將遭制裁。

聲明強調，G7將繼續採取行動，反制為俄羅斯侵略戰爭提供物質支持的第三國行為者。G7呼籲各金融機構勿成為俄羅斯戰爭機器幫兇。

G7各國領袖以及歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）24日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談，會後發布聯合聲明。

除了訪問基輔的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）以及范德賴恩，其他G7成員國領袖透過視訊與會。義大利是今年的G7輪值主席國。

除了將繼續打擊俄羅斯用以支持戰爭的收入來源，G7指出，依據國際法，俄羅斯有明確責任賠償烏克蘭蒙受的損失。是否或何時賠償損害，不由發動侵略的俄羅斯決定；俄羅斯不應無限期延遲償付積欠款項。

G7強調將致力消除錯誤觀念，即摧毀烏克蘭民用基礎設施、破壞民眾生計不會給俄羅斯帶來任何後果，或者俄羅斯可透過挫敗烏克蘭的經濟，在戰場稱勝。

聲明援引世界銀行（World Bank）的統計數字，指出俄羅斯的侵略戰爭已造成烏克蘭超過4860億美元（約新台幣15兆3800億元）的損害。

G7重申，將依循各自的司法體系，持續凍結俄羅斯主權資產，直到俄羅斯賠償對烏克蘭造成的損害。

G7各國將繼續研議如何循國內及國際法途徑，將俄羅斯遭凍結的主權資產用於支持烏克蘭，並在6月的領袖峰會召開前，提報相關進度。

G7峰會預定6月13至15日在義大利阿普利亞（Apulia）舉行。（編輯：陳慧萍）1130225