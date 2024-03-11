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英國召開首屆詐騙峰會 G7、「五眼聯盟」官員與會

2024/3/11 18:45
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（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）英國今天召開首屆「全球詐騙峰會」（Global Fraud Summit），七大工業國集團（G7）、情報分享聯盟「五眼聯盟」，以及新加坡、韓國有部長級官員與會。

英國內政部表示，與會官員將就新一波打擊詐騙跨國行動計畫達成共識。出席會議的還包括Google、Apple、Amazon等大型科技公司高階主管，以增進公私部門打詐合作。

英國方面，出席官員包括內政大臣柯維立（James Cleverly）、內政部主責安全事務的副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）。

峰會為期兩天。明天的會議將完全是工作層級的討論，與會者包含各國高階公務人員，以及企業和公民組織代表。

峰會預計將發布公報，對跨國聯合打詐行動提出進一步承諾。

英國內政部指出，詐騙是全球問題，英國境內70%以上的詐騙案與海外犯罪者有關。此外，去年詐騙案不法所得高達30億英鎊（逾新台幣1200億元）是匯往海外戶頭。

內政部強調，沒有全球團結一致合作，就無法逆轉這個趨勢。柯維立說，詐騙者眼中沒有國界；要阻絕詐騙禍害，唯有各方團結一致正面迎擊。

「全球詐騙峰會」主要目標之一為強化執法單位跨國合作，包括英國的國家打擊犯罪局（National Crime Agency）、美國聯邦調查局（FBI）、日本警察廳、歐洲刑警組織（Europol）、國際刑警組織（INTERPOL）。

INTERPOL近期擬發布新的犯罪威脅評估報告，內容預計將觸及世界各地日益猖獗的詐騙活動。

INTERPOL秘書長史托克（Jürgen Stock）指出，讓金融詐騙分子無所遁形至關重要，既有的打擊犯罪缺口必須消除，而「跨部門、跨國界的資訊分享必須是常態，而非例外」。

去年12月，英、美、加拿大曾聯合發布制裁措施，目標為打擊在柬埔寨、緬甸、寮國等地詐騙園區，強迫人口販運受害者參與詐騙的違反人權行為。

台灣持續爭取成為INTERPOL觀察員，以消除跨國打擊犯罪的既有缺口及漏洞。（編輯：周永捷）1130311

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