示警加拿大選舉干預 駐加代表：中國將故技重施

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（中央社記者胡玉立多倫多14日專電）加拿大政壇重要媒體「國會山莊時報」14日以全版篇幅刊出駐加代表曾厚仁的專訪全文。曾厚仁以台灣選舉遭中國試圖干預的經驗，向正在調查外國干預昔日大選的加拿大「示警」：「我相信中國將故技重施。」

曾厚仁7日於駐加拿大代表處接受國會山莊時報（The Hill Times）記者莫斯（Neil Moss）專訪，訪談全文14日在該報「外交圈」（Diplomatic Circles ）紙本全版刊出，並同步刊於官網。訪談內容觸及多個面向，尤其側重加拿大選舉可能遭遇的中國干預問題。

加拿大正針對中國政府等外國勢力干預2019年和2021年加拿大選舉議題，進行公開調查及聽證。

專訪中指出，加拿大將於2025年10月舉行聯邦大選，不排除加拿大將面臨來自北京的干預；中國可能再循前例，以鎖定加國華裔社群方式，干預加國大選。

曾厚仁表示：「如果中國能在2019年和2021年做到涉入海外華人群體，他們將會故技重施。」加拿大受到外國干涉情況會比台灣「複雜」，因為還有語言和文化差異；但「現在有人工智慧（AI）技術，任何想做的人都可以輕鬆做到這一點」。

曾厚仁以台灣持續面臨中國傳播大量假訊息為例指出，「我們幾乎每天都看到這種情況」。中國利用其創建的社群媒體平台如TikTok和小紅書，意圖提高北京青睞的候選人支持度；所幸台灣非政府組織等公民團體自發性開發事實查核工具，協助民眾即時釐清事實。

曾厚仁列舉中國在台灣大選後片面更改M503航路等一系列打壓台灣的作為。「中國目的非常明確，就是為了擠壓台灣空防空間」，這個問題已引起國際民航組織（ICAO）注意。

談到台加經貿合作，曾厚仁指出，去年12月台加簽署「投資促進及保障協議」（FIPA），這可說是深化台加經貿關係的起點，有助雙方邁向下一目標。

曾厚仁表示，台灣已於2021年申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），入會案固然需經所有會員共識決通過，但台灣希望加拿大考量共識、決定立場時，獨立判斷台灣是否已符合其他標準，而非考量任何其他國家立場；加拿大這麼做，將有助台灣「逐步推動全體會員建立共識」。（編輯：馮昭）1130215