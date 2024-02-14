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中國威脅加拿大不得巡弋台海 台駐加代表反駁

2024/2/14 10:49（2/15 10:11 更新）
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加拿大哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）2023年6月曾與美國軍艦聯合通過台灣海峽。（加拿大聯合作戰指揮部）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 113年2月14日
加拿大哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）2023年6月曾與美國軍艦聯合通過台灣海峽。（加拿大聯合作戰指揮部）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 113年2月14日
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（中央社記者程愛芬溫哥華13日專電）加拿大將再度派遣軍艦巡弋台海，中國駐加大使叢培武警告，如果加國軍艦再度出現在台海，中方將無法重啟對話。駐加代表曾厚仁反駁，台灣海峽是國際海域，不是中國內海。

負責與中國等國進行軍事溝通的加拿大國防部少將史密斯（Gregory Smith），一月底出席眾議院國防委員會時提及，加國軍方尋求與中國軍方展開基礎對話，「希望擺脫外交照會形式的憤怒對話，期盼重新建立關係」。他補充，加國自2018年起，即未與解放軍進行任何軍事演習或合作。

「加通社」（The Canadian Press）訪問叢培武，提及加中重啟軍事對話的可能性。他指出，加國若再度派遣軍艦到台海，雙方難以恢復正常軍事溝通。

叢培武認為軍艦到台海就是一種「挑釁行為」，並稱特別是台灣問題，任何違背一中原則行為都是危險的。

駐加拿大代表曾厚仁對中央社說：「叢培武的觀點昧於事實，不管是從國際海洋法角度，或是實際運用台灣海峽航行的國家，都不會認同台海屬於中國的說法，那裡就是公海。」

加拿大計劃今年繼續派遣3艘軍艦巡弋防台灣。負責聯合戰略部門的少將普瑞弗斯特（Paul Prévost）在國防委員會提到，哈利法克斯級（Halifax-class）巡防艦蒙特婁號（HMCS Montreal）將於春季離開哈利法克斯港駛往印太地區，夏天陸續有2艘軍艦啟航。

普瑞弗斯特對眾議員表示，中國沒有權利攔截在台海、國際水域出現的加拿大軍機或軍艦。並稱，中國曾攔截干擾加美軍機或軍艦的做法是不專業、草率的行為。

儘管面臨中國威脅，曾厚仁相信加國不會改變既定方向，中國提前劃紅線的做法對加中關係沒有幫助。他說：「印太戰略是加拿大的國家方針，不可能為了恢復與中國交流就犧牲既定政策和基本原則，加拿大會考量自己的國家利益。」

加拿大渥太華大學教授史國良（Scott Simon）推文呼籲，加國要堅持立場。「希望加拿大繼續支持美國和日本維護和平的努力，而不是向侵略者屈服。中國威脅才改變現狀，只有中國威脅要發動戰爭。」（編輯：廖漢原）1130214

#中國
#加拿大
#曾厚仁
#叢培武
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