荷蘭軍艦過台海觸怒北京 中國戰機東海進逼威脅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社阿姆斯特丹8日綜合外電報導）荷蘭一艘軍艦上週通過台灣海峽，引發北京不滿，這艘軍艦昨天在東海支援聯合國任務，中國戰機在上方盤旋並逼近一架荷蘭直升機，荷蘭軍方指責這「造成潛在不安全局勢」。

路透社報導，荷蘭國防部今天在聲明中表示，荷蘭皇家海軍七省級巡防艦卓普號（HNLMS Tromp）為支援聯合國制裁北韓行動，昨天在東海執行巡邏任務時，兩架中國戰機多次在卓普號上空盤旋。

稍後，中國兩架戰機和一架直升機接近卓普號的NH90直升機。

荷蘭國防部透過聲明指出：「這起事件發生在國際空域。」

「歐亞時報」（The EurAsian Times）網站報導，荷蘭國防部公布的現場照片顯示，趨近的中國軍機有一架Z-19輕型偵查攻擊直升機，以及數架殲轟-7（JH-7）戰鬥轟炸機。

荷蘭國會議員布瑞克曼（Ruben Brekelmans）在社群媒體X平台發文表達擔憂，他寫道：「中國如今也在國際海空域恫嚇我們荷蘭海軍船艦。這類危險局面不容接受，亟需嚴正的外交回應。荷蘭不容許自身受到恐嚇，並挺身支持自由航行，這點十分重要！」

卓普號正在進行長達6個月的全球任務，現正航向日本，接著將前往夏威夷參加「環太平洋」（Rim of the Pacific）海軍演習。

儘管發生中國軍機進逼事件，荷蘭國防部證實，卓普號將按照原定計畫繼續執行任務。（譯者：劉淑琴/核稿：洪培英）1130608