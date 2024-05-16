英巡邏艦今年曾低調穿越台海 英防相再提航行自由

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（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）英國自2021年起常態部署兩艘巡邏艦艇於印太區域，國防大臣夏普斯（Grant Shapps）昨天在倫敦一場演說罕見指出，相關艦艇在區域內的活動包括「支持台灣海峽的航行自由」。

英國目前常態部署於印太區域的是「史佩艦」（HMS Spey）及「添馬艦」（HMS Tamar）。據中央社瞭解，「史佩艦」今年稍早曾穿越台灣海峽。

相關資訊此前未經台、英正式發布。中央社獲告知，「史佩艦」穿越台海是「計畫已久的部署行動」一部分，且「完全符合國際法」。

2021年，英國首次在印太區域執行航空母艦打擊群行動部署。該年9月，打擊群編隊巡防艦「里契蒙」（HMS Richmond）曾在由東海前往越南途中，通過台灣海峽，引發北京強烈不滿。

當時「里契蒙艦」曾透過社群媒體官方帳號發布相關資訊，台灣方面也證實英國軍艦罕見穿越台海。

中國近年持續升高對台灣的軍事施壓，並透過以軍機、軍艦逾越台海中線和迫近台灣24浬鄰接區等方式，企圖將台灣海峽「內海化」、否定台灣海峽的國際水域地位，並挑戰台灣在軍事和法律層面自我防衛的能力。

不過，英國國防大臣、以及國防參謀長（相當於參謀總長）皆曾數次提及，台灣海峽是國際水域，也是自由開放印度－太平洋的一部分。

夏普斯去年12月曾公開表示，台灣海峽是「公海」，英國軍艦有權通過。

他當時也宣布，繼2021年首航後，英國航艦打擊群將於2025年重返印太。夏普斯提到，相關部署將傳達「強勁嚇阻訊息」。

有別於2021年的部署由航艦「伊麗莎白女王」（HMS Queen Elizabeth）打頭陣，2025年的部署將由航艦「威爾斯親王」（HMS Prince of Wales）領軍。

同樣是在2025年，英國、美國和日本將開始常態在印太區域舉行三方聯合軍演。英國國防部今年4月指出，相關規劃旨在促進區域安全、進一步發展英美日三方的協同行動能力；此外，隨著經濟往來日增，印太區域對英國而言更顯重要。

英國2021年起在印太區域常態部署軍艦，是1997年移交香港主權後首見。

根據英國海軍歷年發布的資訊，這項印太常態部署將長達至少5年、可能為期10年或更久，未來擬由性能及打擊能力更優越的31型（Type 31）巡防艦取代現有巡邏艦執行任務。

夏普斯昨天在演說期間宣布，31型（Type 31）及26型（Type 26）巡防艦未來都將具備陸地打擊能力。他說，近期在紅海的一系列事件凸顯「海對地」行動能力的重要性。

夏普斯在年度國際海權會議發表演說，期間重申印太區域安全攸關英國利益。會議14至15日舉行，講者包括英國海軍參謀長凱伊（Ben Key）上將、主責印太事務的外交副大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan），以及美、日、法將領。

英國政壇和學術圈持續有意見認為，英國應專注歐洲－大西洋安全，不宜「不自量力」在印太區域擴展觸角、過度分散有限資源。

相關人士認為，守住歐洲就是對盟友美國的最好協助，而英國在印太區域的利益遠不及美國。有意見指出，英國保守黨政府的印太倡議恐怕是反映不切實際、與英國當今國力不符的「大英帝國」世界觀。

夏普斯指出，英國海軍部署遍布全球，例如「史佩艦」及「添馬艦」在印太區域協助確保國際落實對北韓制裁、支持台海航行自由，保衛區域內關鍵基礎設施。

然而，無視英國足跡遍布全球這一事實，夏普斯說，總有人主張英國該放低或縮小格局視野、專注歐洲－大西洋「後院」，他「徹底不同意」相關說法。

夏普斯強調，作為島國，英國高度受世界秩序影響，全球貿易情勢即足以牽動一般家庭的財務狀況和國家經濟，「我們根本沒有本錢不具備全球視野」。

他指出，由於必須從全球格局思考和行動，英國因此有更強烈的、與各國海軍夥伴發展協同行動能力的需求，並將之視為海軍夥伴關係的基石。

他同時宣布英國將進入「造艦黃金時代」，未來10餘年規畫打造28艘水面艦艇和潛艦，包括多達6艘多功能兩棲戰艦。28艘艦艇中，部分已進入實際建造階段。

夏普斯指出，新型兩棲作戰多功能支援艦（MRSS）將配備先進科技、有更好的載重和起重能力，讓英國海軍陸戰特種部隊能執行更多樣任務。

英國國防部評估，新型MRSS可在2030年代初期服役。MRSS有助部隊在全球不同作戰環境快速部署，可攜載各式飛行和無人系統等工具，以利執行複雜度高的任務。（編輯：陳正健）1130516