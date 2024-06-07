學者：共軍藉聯合利劍軍演展實力 但暴露後勤挑戰

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓6日專電）中國去年4月舉行環台「聯合利劍」軍演，在台灣花東外海部署山東艦。國防大學副教授陳育正今天於華府一場論壇表示，儘管當時的演習廣泛展示空中及海軍力量，卻暴露共軍後勤挑戰及持續作戰能力的局限性。

美國智庫「國家亞洲研究局」（National Bureau of Asian Research，NBR）邀請學者分享對中國軍事動態的觀察，與會者除了陳育正外，也包括澳洲前國防部官員休布瑞吉（Michael Shoebridge）及史丹佛大學學者、空軍預備役軍官梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）。

陳育正指出，去年聯合利劍演習期間，山東號航空母艦等海軍艦隊對常規動力來源的依賴，凸顯在沒有足夠支援基礎設施的情況下，共軍進行長期部署的弱點。總統賴清德就職後3天，中國對台展開的「聯合利劍-2024A」並未出動山東艦，但不可否認的是，共軍持續進行兩棲登陸演訓與提升軍事後勤能量。

他觀察，共軍演習主要著重於常規威懾，缺乏對更先進的非對稱戰爭技術的整合，而這些技術在真正的衝突場景中可能至關重要。「這些限制表明，雖然解放軍正在前進，但其作戰準備和維持長期軍事交戰的能力仍然存在挑戰。」

陳育正表示，美國及其他國家對中國軍演的譴責凸顯國際社會對區域和平與穩定的承諾。這些國家向台灣提供的軍事援助和戰略支援至關重要，因為這能夠增強台灣的防禦能力，有助於印太地區的權力平衡，阻止中國單方面以武力改變現狀。

梅惠琳則認為，美國對台政策走「戰略清晰」路線在強化威懾力方面毫無加分作用。根據她對解放軍及中共涉台思維的理解，中方必須做最壞的打算，也就是假設美國會介入台海戰爭。

她指出，美國如今不再處於權力優勢地位，要介入台海戰爭的主張，已不足以讓北京戒慎行事。「也許20年前打戰略清晰牌會有巨大影響，但現在我不這麼認為。」

梅惠琳擔心戰略清晰將對美國能力造成損害，因為美國並非常駐亞洲的大國，而是依賴其他國家提供准入及飛越權。如果發生衝突，而且看似由美國引起，將讓美國更難獲得所需的准入權限。

梅惠琳透露，美國總統拜登去年9月稱中國經濟動盪，不會侵台時，解放軍曾對她說，中國經濟狀況不影響對台戰略。

她指出，中國在經濟規模小於法國的時候就開始與美國競爭。即使在未來25年內經濟零成長，中國仍將是世界第二大經濟體，持續對美構成軍事挑戰。

在NBR安排下，梅惠琳及來自印太區域的學者這兩天接連拜會美國行政及立法部門。據了解，美方關切台灣如何評估中國灰色地帶戰略及對台的兩棲登陸作戰準備。另有單位詢問青鳥行動及台灣政府後續動作。

美方與會人士另好奇，美國前總統川普及現任總統拜登祭出許多聯合盟友的制中行動，就台灣的角度而言，這些聯合性作為的實際效用為何。

菲律賓方面，由於歐巴馬主政時期，對美菲共同防禦的態度並不明確，川普上任後，美國雖陸續付諸實際行動，展現捍衛盟友決心，菲國政府及民眾多少仍質疑美國對菲態度是否具連貫性。菲律賓學者提醒美方處理美菲問題時，應將對菲承諾列為重要考量。

澳洲學者則盼澳洲政府持續深化與美國戰略合作之際，美國在諸多議題上與澳洲保持一致步調。美方如有調整，也能及時告知，讓澳洲有餘裕因應。（編輯：陳慧萍）1130607

中共5月對台發動「聯合利劍-2024A」軍演。（中央社製圖）