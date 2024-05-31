旅美學者：軍演是恫嚇手法 中國實力不至於貿然引戰

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓30日專電）美國南卡大學昨天就台美中情勢舉辦研討會，與會學者謝復生表示，中國糧食及能源需仰賴進口，國際制裁將對其民生經濟造成重大傷害。近期環台軍演僅是北京一貫恫嚇手法，中國實力尚不至貿然引戰。

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處今天發布新聞稿指出，為探討台灣關係法45週年、台灣新政府就職及中國環台軍演等情勢對台美中關係走向及世界局勢的影響，辦事處與南卡羅來納大學吳克研究中心（Walker Institute of International and Area Studies）昨天舉辦研討會。

與會者包括「險區」（Danger Zone，暫譯）作者貝克利（Michael Beckley）、德國馬歇爾基金會資深學者戴傑（Jacques deLisle）及南卡大學國際政治學教授謝復生等。

貝克利強調，中國發動環台軍演不僅威脅台灣，也威脅到西方民主陣營，短期內雖無法預測中國何時會對台動武，但也別指望中國會帶來和平。

他說，中國領導人習近平不是避險基金經理人，台灣議題在其優先處理名單中，他不會因為台灣是晶片製造重鎮而遲疑犯台；只有台美加強軍事合作，或有機會讓習近平延緩處理台灣問題。

戴傑則闡述，聯合國2758號決議僅提及由中華人民共和國取得會籍，隻字未提台灣，更無涉一中原則，這份決議文也非國際法。他指出，在美中三公報和台灣關係法兩個層面的論述中求取平衡，是美國對兩岸政策的最高原則。

謝復生指出，台灣目前多數民意仍傾向保持現狀，支持兩岸加強民間觀光及學術交流，以降低雙方敵意。

駐亞特蘭大辦事處長王翼龍致詞時表示，上個月美國國會通過的印太安全援外法案，正是國際強烈支持台海穩定及安全的明顯例子及共識，說明台灣在國際社會扮演不可或缺的角色。

辦事處說明，南卡大學吳克研究中心長期投注台灣研究，昨天的研討會是該中心繼去年9月首度於疫情後舉辦台灣研討會後，二度與辦事處合作，現場及視訊參與人數近200人，多位聯邦參議員的選區主任也出席交流。（編輯：陳慧萍）1130531