520後中共軍演 國安人士：意圖取得島鏈以西控制權

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（中央社記者溫貴香台北25日電）中共在總統賴清德就任第三天後，發動軍事演習。國安人士表示，這次由中國中央軍事委員會聯合作戰指揮中心副總指揮何衛東規劃操作，首度結合海警，很典型有法律戰的企圖，且第一次把取得島鏈以西控制權當作目標。

共軍東部戰區於台北時間23至24日在台灣及金馬周邊組織陸、海、空、火箭軍等聯合軍演。國安人士分析，軍演整體而言，就是一個對台灣、對國際社會的極限施壓，也是複合戰當中典型的認知操作。

國安人士表示，當國際一再警告中國不要挑釁，不要軍事施壓台灣，賴總統的就職演說也普遍被認為穩健一致的整體態勢下，共軍演習凸顯中國想要取得區域跟國際詮釋的主導權，挑戰去年G7以來，主張台海現狀跟和平穩定是國際共同利益的國際秩序。

軍演型態上，國安人士分析，將例行的所謂「戰備警巡」組合成一個「圍住台灣本島離島，同時拒斥友軍的」戰略威嚇圖像，與其說是「聯合利劍」，不如說是「組合利劍」。

國安人士表示，賴總統就職之前，國安單位掌握各種中國可以操作的劇本之一，這次是由中國中央軍事委員會副主席、聯合作戰指揮中心成員何衛東操作，設定在520前後期間對台進行軍事恫嚇。

操作方式上，國台辦21日發布措辭嚴厲的新聞回應，策動部分台灣藝人轉發中國官媒「台灣從來不是一個國家」的官宣內容，鋪陳演習的正當性。23日，開始發動軍武相關的訊息，第一時間幾乎零時差台灣在地協力媒體直接用「懲戒台獨」為標題發布軍演新聞，24日則以社論點名台灣總統是演習的主因。

國安人士指出，把例行各種演練科目組合起來，包括軍機、軍艦的逼近、挑釁式地穿越中線，演練攻擊海空目標，動用海警船演練。同時也發動各種認知、錯假訊息操作，截至24 日，中國官媒、相關社群（網軍）就有超過20萬則以上的訊息，也有在地協力媒體處理相關議題。

國安人士強調，特別值得觀察的是，這次軍演兩個特色，首度結合海警，很典型有法律戰的企圖，也是第一次把取得島鏈以西控制權當作目標。

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不過，國安人士表示，中國近來積極的在操作所謂的「穿梭外交」企圖改變「戰狼」印象，牽制美國跟西方民主社會，又正在國際最綿密希望中國克制的這個時刻，卻選擇用軍事威脅台灣，讓之前的操作付之一炬。

國安人士指出，北京原本寄望讓台灣人民由對戰爭的恐懼而質疑新的政府，但這種公然啟動軍事措施的手法，反而讓台灣朝野必須站穩一致的立場，原本多元的國民意志也因此被凝聚起來，尤其習近平幾個禮拜前才在巴黎倡議全球停火，但這個動作讓這些倡議顯得格外諷刺，「這套劇本是安全單位認為最爛的劇本之一」。（編輯：郭無患）1130525