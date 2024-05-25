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中國軍演 總統府：破壞台海和平挑釁國際秩序

2024/5/25 13:41
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（中央社記者溫貴香台北25日電）總統賴清德520就職3天後，中共23日起對台發動「聯合利劍-2024A」軍演，總統府今天表示，中國近日的單邊軍事挑釁行為，不但破壞台海和平穩定的現狀，更是對國際秩序的公然挑釁，也引發國際社會的嚴重關切及譴責。

總統府發言人郭雅慧下午重申，確保印太區域與台海的和平穩定攸關國際社會的共同利益，也是全球的共識。

郭雅慧說，針對中國各項軍事行為，總統及國安團隊都有全盤掌握並妥善對應，可以確保國家安全無虞，請國人放心。

郭雅慧表示，誠如總統於就職演說呼籲，期待中國以兩岸人民的安全幸福為念，互利互惠、共存共榮，停止對台灣以及區域間的各種文攻武嚇，與台灣承擔全球責任，致力於維持台海及區域的和平穩定。（編輯：黃瑞弘）1130525

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