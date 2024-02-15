駐加拿大代表投書：加台都面臨中國陰險干預

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（中央社記者胡玉立多倫多14日專電）駐加拿大代表曾厚仁13日投書加國主流媒體「政治電子報」（iPolitics），在闡明台灣立場同時，強調加台雙方同樣面臨中國干預、假訊息及恐嚇行徑，對中國的陰險干預，務須及早給予當頭棒喝。

加拿大「政治電子報」刊出曾厚仁投書「中國對台灣日益加劇的侵犯不僅是台灣的問題」，文中談到台灣大選及加拿大開始調查中國介入選舉等議題。

曾厚仁指出，加拿大與台灣一樣，都明白必須及時指出中國干預民主進程；中國對台灣的無理侵犯若不加制止，波及範圍將遠超出台海兩岸；包括加拿大在內的國際社會為對抗這種敵意，必須繼續與台灣站在一起。

曾厚仁表示，1月台灣大選以來，中國操弄各種政治軍事手段對台施壓，先是宣稱選舉結果「不代表主流民意」，繼而利誘台灣邦交國諾魯與台灣斷交、迫使亞洲排球聯合會取消台灣主辦U20男排錦標賽權利，還威脅取消海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）部分關稅減讓項目。

此外，中國在1月30日片面宣布取消M503偏西6浬航路，無視2015年兩岸協議結果，違反國際民航組織（ICAO）飛航服務規劃手冊第4.2.6節規定，在在凸顯中國不負責任的威權本質。

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曾厚仁指出，加拿大對於中國的干預、假訊息以及恐嚇行徑不陌生，1月底已正式啟動外國勢力干預聽證會，追查加拿大2019年及2021年聯邦大選遭中國滲透的內情。由此可見，加拿大和台灣對於中國的陰險干預，一樣有深刻瞭解，務須及早給予當頭棒喝。

曾厚仁表示，加拿大開始正視外國勢力干預議題，凸顯加國人民珍視完備的民主程序；台灣人民也藉由舉辦一場公正大選，展現對民主無畏的追求。中國只因台灣大選結果有悖其利益，就祭出各項懲戒手段，其無理之至，應足以讓加拿大心生警惕。（編輯：馮昭）1130215