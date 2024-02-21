專訪/友台小組主席：中國試圖影響2024立陶宛選舉

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）立陶宛今年將舉行數場選舉，包括5月選總統、6月選出代表立陶宛的歐洲議會議員，以及10月的國會大選。立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯告訴中央社，中國試圖影響立陶宛選舉。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）1月底證實，中國駐立大使館1月24日起暫停對立國公民核發簽證。2月3日，藍斯柏吉斯指出，中方已放鬆對立陶宛的經貿脅迫，卻開啟外交脅迫新戰線。中方迄今未說明為何停發簽證，對立方的詢問「已讀不回」，包括這是否與立陶宛國會代表團訪問台灣有關。

立陶宛2021年允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立以「台灣」為名的代表處，創歐盟國家首例，引發北京強烈不滿，將與立陶宛的外交關係降為「代辦」級、雙方各自召回大使，並對立陶宛展開經貿施壓。

2023年11月，外交部長吳釗燮訪問波羅的海三國之際，藍斯柏吉斯釋出消息，正與中方協商推進雙邊關係「正常化」，但強調這不意味立陶宛的對台政策改變。

馬爾德基斯（Matas Maldeikis）1月下旬率跨黨派國會議員代表團訪台，是台灣1月13日順利完成總統大選後迎來的第一個歐洲訪團。

返回立陶宛後，馬爾德基斯接受中央社專訪時就中國停發簽證一事表示，他推測可能的原因包括中方不滿他訪台並與總統蔡英文及總統當選人賴清德會晤，以及中方試圖介入立陶宛國內政局、影響選舉。

他說，透過製造事端、讓對中關係成為選戰話題並維持議題熱度，中國提供在野陣營操作空間，以借題發揮主張自己有能力「解決問題」，提供選民更「平衡」、更符合民眾利益的對外關係。

「在野陣營可以宣傳，一旦掌握執政權，就會讓對中關係『好起來』」，馬爾德基斯說。在其他國家也可見到類似說法：與台灣發展關係沒有問題，但政府毀了與中國的雙邊關係，而中國是龐大市場。

馬爾德基斯指出，北京認為，長遠來看，讓這類言論持續發酵，對中國有利。

不過，馬爾德基斯強調，在立陶宛，無論未來政府的政黨組成為何，對台關係都不會大走回頭路。他說，一旦向北京屈服、進而否定與台灣發展關係的價值，這不僅是對立陶宛，對歐盟和美國而言，也將是「軟弱」的表現。

目前各項民調顯示，在野的中間偏左社會民主黨（LSDP）可望在立陶宛國會大選勝出並主導組閣；由藍斯柏吉斯領導的中間偏右「祖國聯盟－基督教民主黨」（TS–LKD）支持度居次。國會友台小組的成員結構則顯示，台灣在立陶宛有跨黨派的支持。

一名消息人士近日告訴中央社，LSDP正思考將「支持與台灣合作」納入正式的競選政綱。該黨其中一名領導人去年11月曾與吳釗燮在立陶宛會面。

關於訪台印象，馬爾德基斯提到，若僅是閱讀新聞報導，外界可能很容易以為台灣海峽「5分鐘內就要出事」，但實際走訪會發現，台灣人很「平靜」。但馬爾德基斯也憂心，台灣人或許「太過平靜」、傾向預設情況終究是「一切安好」。

他說，他在台灣瞭解到，政府持續採取措施以確保台灣安全，並向國際發聲、表達台灣「有所準備」。然而，考量可能的情勢演變，馬爾德基斯不諱言對台灣的軍事防衛準備程度感到擔憂。

中國國內有許多棘手問題，包括經濟和財政隱憂。馬爾德基斯舉例，在這樣的情況下，北京將致力解決國內事務，或者企圖藉由在外生事轉移民眾焦點，在在影響台海風險形勢評估，而台灣有必要為任何可能的局勢升高做好準備。

值得一提的是，俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以前，各國有不少分析預測莫斯科不至於發動大規模侵略，理由包括這不符合俄方利益、俄羅斯整體實力不足以承擔侵略行動的後果或成本、莫斯科不過是虛張聲勢以「不戰而屈人之兵」。

馬爾德基斯指出，不僅是台灣，歐盟也認知到，今天的中國已與10年前的中國不同，各國有必要多方開發中國以外的經貿夥伴，而立陶宛十分期待台灣能更積極探索歐盟市場，並以立陶宛為前進歐洲的重要管道。

馬爾德基斯說，立陶宛與台灣政界努力經營雙邊關係，眼前一大要務是讓雙邊企業界可確實理解台灣與立陶宛發展經貿合作的獲益前景並取得具體成果，確保互利且穩定的商業合作關係。

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至於歐盟在世界貿易組織（WTO）暫停就中國對立陶宛的經貿脅迫進行訴訟，引發部分人士揣測歐盟對北京選擇性讓步、犧牲立陶宛的利益，馬爾德基斯回應中央社詢問指出，歐盟1月25日請WTO仲裁小組暫停處理相關案件，以在第二次提交書面資料前，進一步評估特定要素。在WTO爭訟中，歐盟執委會代表立陶宛和整個歐盟，可依權責作相關決定。歐盟可在一年內重啟訴訟。

展望2024選舉年，馬爾德基斯提到，他有意參選歐洲議會議員，在歐盟層級抗衡中國；若失利，他將接續在立陶宛國會大選爭取選民支持。（編輯：陳政一）1130221