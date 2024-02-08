中國暫停對立陶宛公民核發簽證 疑因為台灣問題施壓

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（中央社維爾紐斯7日綜合外電報導）對於中國當局暫停核發簽證給立陶宛公民、沒有提供任何解釋，立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）今天指控中國政府對該國施壓。

彭博（Bloomberg News）報導，藍斯柏吉斯今天在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）告訴記者，他已向中國外長詢問簽證核發事宜，沒有得到回應，包括這項決定是否與立陶宛國會代表團近期訪問台灣有關。

藍斯柏吉斯表示：「中國在對自身有利的地方劃下紅線，而各國只有在事後才被告知它們跨越了這些紅線。」

中國大使館是在今年1月底暫停對立陶宛公民核發簽證，恰逢立陶宛國會代表團訪台。中國強烈反對與台灣的任何官方互動。此前，藍斯柏吉斯曾在社群媒體發文，恭賀台灣總統當選人賴清德勝選。

立陶宛2021年允許台灣以「台灣」名義，在該國首都維爾紐斯設立代表處，自此立陶宛與中國的緊張關係持續沸騰。

中國當局隨後調降與立陶宛的外交關係，並於海關對立陶宛產品實施貿易限制，引發歐洲聯盟（EU）向世界貿易組織（WTO）提告。

藍斯柏吉斯指出，立陶宛外交部兩年前對公民前往中國的旅遊警示依然有效。他還說：「我們無法確保立陶宛公民在中國的安全。」（譯者：陳正健）1130208