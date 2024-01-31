學者：台灣問題愈國際化愈安全 須與周邊國家一起應對中共施壓

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（中央社記者李雅雯台北31日電）中共對台施壓動作多，分析指出，中共試圖透過灰色地帶戰略干擾台灣民心，迫使台灣自己走上談判桌；台灣必須結合周邊國家一起應對這種侵擾，台灣問題愈國際化、台灣愈安全。

前國防大學政戰學院院長余宗基31日擔任哈德遜研究所中國中心主任余茂春「美國台海政策之現狀與未來」演講與談人，他於會上作出上述表示。這場演講由台灣智庫、福和會舉辦。

余宗基表示，美中台三邊關係有動態平衡，牽制兩岸緊張關係，彼此公約數是「維持現狀」；這個動態平衡在中共領導人習近平上台後被打破了，中共是造成台海平衡結構改變的主要來源。

余宗基指出，美國反對任何一方使用武力片面改變台海現狀，根據台灣關係法，這或可牽制習近平所謂「實現中華民族偉大復興」企圖心；不過中共對台採用灰色地帶戰略逐步改變現狀，這在台灣關係法沒有提及。

他提到，中共挖走台灣邦交國、空飄氣球到台灣上空、片面宣布改變M503航路等作法，意圖引起對於戰爭衝突的內部恐懼，這種戰爭門檻以下灰色地帶對台侵擾動作，明顯意圖是「不戰而屈人之兵」，欲使台灣民心混亂，自己走上談判桌。

余宗基強調，台灣應該構思整體策略，結合周邊國家形成反應機制、譴責中共，不能讓中共以為這些做法不用擔負責任，「台灣問題愈國際化、台灣愈安全」；與其規勸中共不武力犯台，台灣更該壯大軍力、增強國際結盟。

余茂春會後受訪說，美國反對任何一方使用武力片面改變台海現狀，不管是民主黨或共和黨贏得11月總統大選，這個原則不會改變；不過對於中共對台軍事威脅如何化解，不同總統會有不同處事方式。

余茂春認為，中共攻台會有很多不利因素，其中一個是中共敵人太多了，包括印度、菲律賓對於中國都有所不滿。台灣防務在亞太地區是很重要的，台灣在世界有舉足輕重地位，包括工業技術、人才等，還有台灣是世界民主家庭重要成員。

他強調，中共持續打壓台灣國際空間，不過台灣一定要知道「你不是被孤立的」，美國、歐盟都關注台海局勢，現在最重要的是，台灣絕對不要孤立自己，誤以為自己沒有援助，從全球角度來看，台灣是世界和平安全重大關鍵。（編輯：張淑伶）1130131