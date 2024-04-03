要求保護未獲回應 墨西哥市長候選人造勢遇害身亡

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（中央社墨西哥市2日綜合外電報導）墨西哥一名執政黨市長候選人昨天在中部地區的競選活動首日遭槍殺，儘管她事前已向當局請求提供安全保護，但未得到回應。

路透社報導，最初有報導稱，一名市議會候選人也在事件中被槍殺，但安全當局稍後表示此人下落不明。

蓋坦（Gisela Gaytan）昨晚在瓜納華托州（Guanajuato）塞拉亞（Celaya）一場集會上講述她的安全戰略計畫時，遭持槍歹徒開槍射擊，當場身亡。

瓜納華托州檢方表示正在調查這起案件。目前沒有人被捕。

蓋坦成為攻擊目標的原因尚不清楚，但瓜納華托州近年來成為墨西哥凶殺案數量最高的州之一，犯罪集團之間經常爆發激烈的地盤爭奪戰。

安全分析人士說，選舉暴力大多發生在市政層級，幫派施壓影響選舉結果，以期加強對販毒和其他犯罪活動的控制。

38歲的蓋坦曾是一名訴訟律師，也是塞拉亞唯一的女性候選人。塞拉亞是全球最危險的城市之一，對北美警察來說也是最危險的地方之一。

在社群媒體上廣泛流傳的一段6秒影片中，她的支持者在集會中舉著黨旗，高喊著總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）所屬的執政左派國家復興運動黨（National Regeneration Movement，MORENA），不久後傳出6聲槍響，人群迅速散去。

路透社無法確定這段影片的原始來源。

安全當局通報，國家復興運動黨的市議會候選人葛瑞羅（Adrian Guerrero）在攻擊發生後下落不明，另有兩人受傷。

蓋坦當天稍早告訴記者，國家復興運動黨已請求州政府為她的競選活動提供安保措施。她說：「我們正在研究這個問題，看看如何解決。讓我們看看他們今天是否能給我們答案。」

安全部長羅德里格斯（Rosa Icela Rodriguez）在今天的記者會上承諾將為她伸張正義，也將調查蓋坦為何沒有受到州或市政當局的保護。

她承認國家復興運動黨已於3月初要求墨西哥國家選舉機構（National Electoral Institute，INE）對其所有候選人採取安全措施。她說，瓜納華托州選舉機構回應稱，尚未啟動安全協議所需的程序。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1130403