墨西哥示威撞破總統府大門 欲為失蹤懸案討公道

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（中央社墨西哥市6日綜合外電報導）墨西哥抗議民眾今天撞破總統府一道大門，要求為近10年前離奇失蹤的43名學生伸張正義。

法新社報導，電視畫面顯示，數十名示威民眾用皮卡車衝撞總統府一處入口，當時總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）正在府內召開記者會。

畫面可見，隨後有少數蒙面抗議人士進入總統府，維安人員疑似使用辣椒水進行驅趕，現場才恢復平靜。

總統府發言人拉米雷斯（Jesus Ramirez）說，示威民眾僅闖進入口區域，並未進到主要建築物中。

羅培茲歐布拉多指出，這起事件是「非常明確的挑釁計畫」。他說：「他們希望我們用暴力回應。我們不會這麼做，我們不是鎮壓者。」

羅培茲歐布拉多平靜表示，「門會被修好，沒有問題」，隨後於往常時間結束記者會。

根據法新社現場記者說法，總統府有幾面窗戶被砸碎，外牆遭到噴漆塗鴉，包括被噴上「我們只是希望對話」等字眼。

2014年9月26日，墨西哥南部格瑞羅州（Guerrero）發生一起集體失蹤案，43名師範學生搭乘巴士前往墨西哥市示威，隨後失蹤、下落不明。

根據調查人員說法，貪腐警察將學生拘留，並交給販毒集團，販毒集團誤認這批學生是敵對幫派成員，然而案發經過一直存有爭議。調查人員把這起暴行稱作是涉及軍隊和其他公部門的「國家犯罪」。（譯者：李佩珊/核稿：何宏儒）1130307