墨西哥總統公布紐時記者電話 個資保護機構將調查

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（中央社墨西哥市22日綜合外電報導）墨西哥總統羅培茲歐布拉多公開披露一名紐時記者電話後，該國個資保護機構INAI今天說，將對此展開調查。這名記者先前在調查羅培茲歐布拉多盟友與販毒集團的關係。

綜合法新社及路透社報導，羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）於每日例行記者會唸出紐約時報提問時，公布該名記者電話。紐時當時發問的問題與該報預計刊出一篇羅培茲歐布拉多盟友疑似和販毒集團掛鉤的報導有關。

INAI聲明指出：「總統在前述活動提及這個國際媒體的一項調查，並在所有人面前唸出這名記者的電話號碼。」

紐約時報（New York Times）在社群媒體平台X發文批評羅培茲歐布拉多此舉並寫道，「針對記者的威脅與日俱增之際，這位世界領袖的手法令人不安且讓人無法接受」。

這起事件發生後，紐約時報刊出調查報導，披露美國執法人員花了數年時間調查有關羅培茲歐布拉多2018年上任後，其盟友與販毒集團會面並拿走數百萬美元的指控。

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除了戰區以外，墨西哥對記者來說是全世界最危險的國家之一，當記者要調查當地犯罪集團及大規模貪腐行為時通常面臨不小風險。根據國際言論自由組織Article 19的記錄，墨西哥自2000年以來，發生了163起記者遭謀殺的案例。

今年1月也發生墨西哥數百名記者個資，包括地址及選民身分證、護照影本等資料遭竊的事件。在這個對媒體從業人員而言最危險的國家之一，此事件引起新的安全疑慮。（譯者：李晉緯/核稿：侯姿瑩）1130223