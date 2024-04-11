日本自衛隊與駐日美軍強化合作 指揮系統仍各自獨立

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（中央社記者楊明珠東京11日專電）美日高峰會昨天在華府舉行，為加強日本自衛隊與駐日美軍合作，雙方同意調整指揮機制。日本官房長官林芳正今天在例行記者會上表示，自衛隊的統合作戰司令部不會納入美軍的指揮管制體系下。

美國總統拜登（Joe Biden）與到美國進行國是訪問的日本首相岸田文雄於美東時間10日上午（台灣時間10日深夜）起在白宮舉行會談後發表聯合聲明，內容涵蓋人工智慧（AI）、半導體等先進技術的合作等。

聯合聲明的重點是強化美日同盟。日本自衛隊預定2024年度內新成立「統合作戰司令部」，美方將加強駐日美軍司令部的功能，與日本自衛隊加強指揮管制的合作。相關細節，將在美日外交、國防部長級會談（2加2會談）上研議。

日本官房長官林芳正今天在例行記者會上表示，自衛隊的統合作戰司令部不會納入美軍的指揮管制之下。就自衛隊將與美軍聯合應對一事，林芳正說：「自衛隊與美軍各自以獨立的指揮系統行動。」

日本經濟新聞報導，美日正急著加強在東亞地區機動性的應對態勢。為了能讓自衛隊與美軍的部隊更順利運作，美日將擴大並充實聯合訓練、共同開發國防裝備。

美日也將對國際社會展現做好有關台灣有事（兩岸衝突）、朝鮮半島有事的準備態勢，以提升美日同盟的嚇阻力。

與岸田進行會談後的聯合記者會上，拜登強調：「美日要推動（美軍與日本自衛隊）指揮管制的現代化，提高相互運用性。」

日經指出，在日本，美國的陸海空軍及陸戰隊加總約有5萬5000名軍人，但是位於東京橫田基地的駐日美軍司令部無法指揮部隊，指揮權掌控在距日本6000公里遠、位於夏威夷的美國印太司令部。萬一日本有事（有突發狀況）的話，19個小時的時差將是做判斷的障礙。

2011年311大地震（東日本大震災）發生之際，日本要接受美軍馳援災區救災時，日本自衛隊為了與夏威夷方面（當時稱美國太平洋司令部）溝通，吃盡苦頭。美日雙方都認為應記取教訓。

報導說，有方案顯示，未來美國將把部分指揮管制的權限轉移到駐日美軍，讓駐日美軍研擬聯合訓練計畫。

日本自衛隊與美軍協調的窗口「統合作戰司令部」最快在2024年度內成立。美軍重視的網路、太空、電磁波等新領域的作戰也是因應對象。此外，美日將共同運用反擊能力（攻擊敵方飛彈發射據點的能力）。

美日聯合聲明也明載，將設立共同生產國防裝備的協商平台，也明載美軍大型船艦及戰機在日本維修。這些都是為了有助深化美日在東亞地區的安保合作。（編輯：周永捷）1130411