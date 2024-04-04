日本金融界發起樂捐 盼報答台灣過往情義相挺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京4日綜合外電報導）花蓮外海昨天發生規模7.2地震，與花蓮市締結友好城市的日本盛岡市及日本政府都表示將視需要提供協助；日本金融界等各界人士也發動樂捐，盼報答台灣過去相挺。

花蓮強震災情頻傳，根據中央災害應變中心統計資料，全國災情達2498件，累計造成9死、1058傷、646受困和42人失聯。其中，重災區花蓮縣部分，目前共有9死、193傷、646受困和42人失聯。

日本朝日電視台報導，日本MS&AD保險集團控股公司發動旗下各企業員工自願捐款，員工捐款彙整完成後，公司也將捐出與員工捐款總數相同金額，以協助花蓮地震災區。

日本今年元旦發生能登半島地震後，MS&AD保險集團控股公司旗下的三井住友海上台灣子公司總計募得超過1000萬日圓善款助災區，「我們這次也抱著報恩的心情強力募款」。

日本損保控股公司及東京海上控股公司正在商討捐款幫助花蓮地震災區。日本電視台（Nippon TV）報導，日本3大銀行三菱日聯金融集團、三井住友金融集團及瑞穗金融集團已分別宣布各捐出1000萬日圓給花蓮災區。

時事通信社報導，日本內閣官房長官林芳正今天在記者會談到對台協助時說，會透過日本對台灣窗口「日本台灣交流協會」進行溝通。

林芳正說，日本政府也會做好視需要提供支援的準備，「現階段台灣方面並未提出要求，我們知道台灣正全力應對災情」。

岩手放送（IBC）報導，與花蓮市締結友好城市的日本盛岡市長內館茂今天說，會考量對方的希望及需求，全力提供協助。

有關捐款部分，盛岡市政府地域福祉課將透過日本紅十字會，於4月8日後接受盛岡市民捐款。

關於與花蓮市有長期交流的盛岡市消防團、盛岡花蓮友好協會、盛岡山車推進會等團體募款，盛岡市政府將在彙整後一併捐出。

讀賣新聞報導，台積電日本廠所在地的熊本縣政府也已開始調查縣內台灣人及台積電相關企業是否需要協助，並討論是否發動募款等行動。

熊本縣曾在2016年4月熊本大地震後獲得來自台灣的約5億日圓捐款。熊本縣政府負責人員說，「我們跟台灣的關係持續深化之際，希望能回報恩情」。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1130404