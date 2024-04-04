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日本LINE雅虎設花蓮地震捐款專頁 募逾4900萬日圓

2024/4/4 17:47
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（中央社東京4日綜合外電報導）日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LY Corporation）今天宣布，已在其營運的「Yahoo!網路募捐」開設「2024年台灣地震特設專頁」，總計兩項募捐活動短時間已募得逾4900萬日圓。

民眾可以在這個專頁看到致力協助花蓮地震的團體發動募捐合計金額等資訊，未來有新增募捐項目也會放在這個專頁。

目前可以看到有兩個募捐項目正在進行中，分別是「令和6年台灣花蓮地震 緊急支援」及「2024年台灣地震 被災者支援」，前者4月3日開始接受募捐，到台灣時間今天下午5時止，共有逾2萬4000人捐款4804萬831日圓；後者今天開始接受捐款，到台灣時間今天下午5時止，共有逾800人捐款逾109萬日圓。

另外有一個新增募捐項目「2024年台灣地震 緊急支援」在下午5時後加入，總計目前共有3個募捐項目。

日本網友在募款項目下方留言說，感謝台灣總是捐款幫助日本，「雖然只是綿薄之力，但這次讓我們來為台灣加油」。

有網友說，謝謝台灣總是提供日本協助，希望早日重建，「台灣加油」；也有網友說，這是對台灣過去總是在日本發生災害時迅速提供協助的報恩，希望早日完成重建。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130404

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