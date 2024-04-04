盼助花蓮度過難關 高虹安捐1個月薪資賑災

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（中央社記者郭宣彣新竹市4日電）花蓮發生規模7.2地震，新竹市長高虹安今天表示，她將捐出1個月薪水賑災，也盼藉此拋磚引玉，號召更多人共同幫助受災地區，一起度過難關。

高虹安今天告訴中央社記者，她深知救災與重建家園的路需要更多人協助，她捐出1個月的薪資賑災，盼以自身微薄力量幫助此次受到損害的民眾，也期盼能有更多人一起響應加入賑災行列。

她說，在面對災難時民眾可團結一心，共同攜手度過難關，她也對投入搶救的警消醫護人員表達敬意，期盼天佑花蓮、天佑台灣，一切平安。

高虹安指出，花蓮縣政府已公布賑災捐款專戶訊息，即日起接受民眾愛心捐款，募得款項將用於援助花蓮震災之用，期待民眾共同加入此行列，一起將愛心送到災區，協助災民度過難關。（編輯：龍柏安）1130404