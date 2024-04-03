花蓮規模7.2地震 日相岸田文雄慰問台灣災情

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（中央社東京3日綜合外電報導）花蓮近海今天上午7時58分發生規模7.2地震，日本首相岸田文雄聽聞台灣的災情後說：「在表達由衷慰問之意的同時，會因應要求及早支援台灣。」

日本「每日新聞」報導，沖繩縣本島與宮古島、八重山地區也在地震後接獲日本氣象廳發布的「海嘯注意報」。

岸田對此也說：「請居民到安全的地方避難，政府會蒐集資訊等，做好萬全準備採取必要的因應措施。」

內閣官房長官林芳正表示，目前尚未接獲在台日本人受傷的資訊。

根據交通部中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1130403