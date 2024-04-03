更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵公路交通及活動異動一覽
生活

不斷更新／花蓮7.2地震 捷運台鐵公路交通及活動異動一覽

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌
生活

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
生活

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
邱國正兒子涉性交易影片外流 國安局記2大過汰除
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄1/300
首頁 / 國際

印尼總統當選人普拉伯沃訪完中國 赴日會首相岸田

2024/4/3 16:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京3日綜合外電報導）印尼總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）結束訪問中國的行程後，今天在日本首相官邸會見日相岸田文雄，雙方同意於包含國安在內的廣泛領域加強合作。

日本經濟新聞報導，岸田於會中表示「兩國共享基本價值與原則，希望在雙邊關係、地區、國際情勢領域合作」。

普拉伯沃則說道，「將進一步推動合作，其中包含國防、製造業、工業與經濟領域」。

之後，普拉伯沃也會晤日本防衛大臣木原稔以及前首相、日本印尼協會會長福田康夫。

普拉伯沃贏得印尼總統大選之後，選擇中國作為海外訪問第一站，並於4月1日在北京與中國國家主席習近平會面，他4月2日結束訪中行程後造訪日本，這也是普拉伯沃當選印尼總統之後首次訪日。

日本1958年與印尼建交之後，持續透過「政府開發援助」（ODA）等機制支援印尼。

報導分析，日本試圖強化與「南方世界」（Global South）的關係。而身為東南亞國家協會（ASEAN，簡稱東協）重要成員的印尼，對日本而言也是相當重要的國家。

至於印尼方面，有意在美國與中國對立之際，藉著強化對日關係尋求外交上的平衡。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1130403

#日本
#岸田文雄
#普拉伯沃
#印尼
岸田文雄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮規模7.2地震 日相岸田文雄慰問台灣災情
172.30.142.17