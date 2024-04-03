印尼總統當選人普拉伯沃訪完中國 赴日會首相岸田

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（中央社東京3日綜合外電報導）印尼總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）結束訪問中國的行程後，今天在日本首相官邸會見日相岸田文雄，雙方同意於包含國安在內的廣泛領域加強合作。

日本經濟新聞報導，岸田於會中表示「兩國共享基本價值與原則，希望在雙邊關係、地區、國際情勢領域合作」。

普拉伯沃則說道，「將進一步推動合作，其中包含國防、製造業、工業與經濟領域」。

之後，普拉伯沃也會晤日本防衛大臣木原稔以及前首相、日本印尼協會會長福田康夫。

普拉伯沃贏得印尼總統大選之後，選擇中國作為海外訪問第一站，並於4月1日在北京與中國國家主席習近平會面，他4月2日結束訪中行程後造訪日本，這也是普拉伯沃當選印尼總統之後首次訪日。

日本1958年與印尼建交之後，持續透過「政府開發援助」（ODA）等機制支援印尼。

報導分析，日本試圖強化與「南方世界」（Global South）的關係。而身為東南亞國家協會（ASEAN，簡稱東協）重要成員的印尼，對日本而言也是相當重要的國家。

至於印尼方面，有意在美國與中國對立之際，藉著強化對日關係尋求外交上的平衡。（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1130403