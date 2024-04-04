花蓮震災 總統府：誠摯感謝88國政要慰問

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（中央社記者賴于榛台北4日電）花蓮強震釀死傷，總統府發言人晚間透過臉書指出，目前來自友邦及理念相近國家等共計88國政要，陸續對花蓮震災表達慰問與支持，政府誠摯感謝國際社會的支持。

總統府發言人晚間透過臉書指出，地震發生後，包含巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）、瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arévalo，另譯：阿雷瓦洛）、帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）、史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）、聖克里斯多福及尼維斯總理德魯（Terrance Drew）、貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）、吐瓦魯總理泰歐（Feleti Teo，另譯：戴斐立）、聖露西亞總理皮耶（Philip J. Pierre）、聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）等友邦元首政府首長。

還有，日本首相岸田文雄、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，另譯：謝塔）、歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）及美國、英國、立陶宛、比利時、紐西蘭、愛爾蘭等理念相近國家政要及達賴喇嘛尊者，都向台灣表達關懷慰問，政府誠摯感謝國際社會的支持。

總統府發言人指出，再次感謝國際友人給予台灣的真切關懷，祈願遭受震災的傷者早日康復、逝者安息，政府各相關單位也會持續協助花蓮縣政府進行災害復原工作，中央、地方與全體民眾共同努力，使受災地區早日重建、花蓮民眾獲得更多支援，讓民眾盡早恢復日常生活。（編輯：林克倫）1130404