自民黨小金庫疑雲39人受黨紀處分 安倍派座長不服

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（中央社記者楊明珠東京1日專電）日本執政黨自民黨爆出派閥「安倍派」及「二階派」議員涉及政治獻金違法情事，把超過配額的募款當作回扣，成為「小金庫」。自民黨昨天對39人做出黨紀處分，但安倍派座長鹽谷立今天表示不服。

自民黨黨紀委員會昨天對黨內派閥「安倍派」（清和政策研究會）及「二階派」（志帥會）議員等39人做出黨紀處分，安倍派座長鹽谷立（前文部科學大臣）及參議院安倍派會長世耕弘成（前參議院幹事長）被處以「離黨勸告」（規勸退黨）。

自民黨黨紀委員會4日對鹽谷、世耕發出「離黨勸告」通知，兩人須在13日之前提出離黨申請，如果不從，將遭除名。世耕昨天申請離黨後已獲受理，但鹽谷今天下午召開記者會表示，他不服這項處分，將根據黨章黨規要求重審。

自民黨對於39人做出黨紀處分，處分程度分4階段，除了上述兩人被處以「離黨勸告」之外，前文科大臣下村博文及前經濟產業大臣西村康稔被處以停止黨員資格一年、前國會對策委員長高木毅被處以停止黨員資格6個月。

被停止黨主管職務的有17人，包括前政調會長萩生田光一、前官房長官松野博一、前總務大臣武田良太。另外，被口頭警告的有17人。

日本首相岸田文雄今天上午在眾議院內閣委員會上說明，受到處分的議員身為派閥幹部，卻未採取適當的應對措施，長年放任未在政治資金收支報告書記載的慣行，此舉引發民眾對政治嚴重不信任，因此自民黨做出了嚴厲的處分。

對於黨紀處分之輕重分為4種階段一事，岸田表示，不能無視職務及未記載金額等因素。岸田說：「再次強調，這是我黨（自民黨）做出的非常嚴肅的判斷。」

岸田表示，對於曾擔任清和會（目前的安倍派）會長、前首相森喜朗，曾透過電話詢問，結果未查出森喜朗有做出超乎黨所掌握的事實的內容。亦即，森喜朗與政治資金未記載一事無關。

自民黨的國會對策委員長濱田靖一今天在國會大廈內與最大在野黨立憲民主黨的國會對策委員長安住淳舉行會談，報告自民黨做出黨紀處分的結果。

安住表示，最快11日要在眾議院成立政治改革特別委員會，要求首相岸田出席說明政治餐會募款收入不當回扣（小金庫）的來龍去脈及黨紀處分的根據等。

多家日本主流媒體報導，自民黨內外對於自民黨未對岸田做出黨紀處分以及不當回扣（小金庫）的來龍去脈未釐清一事仍嚴厲批判，是否能挽回人民對政治的信賴，情況未明。

這次自民黨坦承募款餐會收入回扣未記載於政治資金收入報告書的85名議員當中，於2018至2022年為止的5年間未記載回扣金逾500萬日圓（約新台幣108萬元）的安倍派及二階派議員等共39人遭到黨紀處分。處分的規模僅次於2005年郵政民營化相關法案表決時議員等59人造反的案例。

今年1月，自民黨爆出派閥小金庫疑雲後，首相岸田率先宣布將解散岸田派（宏池會，有46名議員，第4大派）後，安倍派（清和會，98名議員，最大派閥）及二階派（志帥會，38名議員，第5大派）決定解散。（編輯：陳承功）1130405