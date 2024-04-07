岸田文雄訪美伴手禮備輪島塗 YOASOBI擬出席白宮晚宴

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本首相岸田文雄獲邀以國賓身分訪美時的白宮官方晚宴，已知正協調日本音樂團體YOASOBI等名人出席。另外，岸田準備了地震災區石川縣輪島市生產的漆器「輪島塗」作為伴手禮。

日本富士新聞網報導，岸田4月8日將啟程前往美國華盛頓，是繼2015年的首相安倍晉三後，日本再度有首相獲邀以國賓身分訪美。

在由美國總統拜登夫婦主辦最高規格的官方晚宴等場合，外界關注岸田與拜登將如何展現兩國友好關係。岸田4月1日在國會備詢時說，這次訪美將向世界展現堅固的日美同盟，非常具有意義。

數名相關人士透露，目前正協調YOASOBI及運動員等名人，出席4月10日在美國白宮舉行的晚宴。

另外，岸田這次訪美準備送給美方的伴手禮，除了今年元旦能登半島地震災區的傳統工藝品「輪島塗」外，預料也將表明有意贈送象徵日美友好的櫻花樹。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1130407