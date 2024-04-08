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美日菲將舉行首場3方領袖峰會 聚焦強化國防關係

2024/4/8 18:17
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（中央社東京8日綜合外電報導）繼美國、澳洲、菲律賓及日本昨天於南海舉行海上聯合演習後，日本和菲國領導人將在本週赴華府舉行3方領袖峰會，目標是強化國防關係。

法新社報導，美日可能宣布大幅提升雙邊國防關係，及在菲律賓和中國有主權爭議的地區，與馬尼拉當局展開聯合海巡。

峰會議程還將包含確保半導體與稀有金屬等重要供應的取得管道、北韓日益好戰的態度，以及美國總統拜登反對新日本製鐵公司（Nippon Steel）併購美國鋼鐵（US Steel）一事。

白宮表示，這場會談將「大幅提升3方夥伴關係，此關係奠基於深厚的歷史友誼、堅實和成長中的經濟關係，以及對印太地區自由開放的共同願景」。

美日領袖峰會將在10日率先登場。日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）將是繼前首相安倍晉三2015年以國賓身分獲邀訪美後，第1位接受白宮最高禮遇的日本首相。

拜登與第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）將為岸田文雄與夫人岸田裕子舉辦盛大晚宴，拜登與岸田文雄還會在白宮玫瑰園舉行聯合記者會。

66歲的岸田文雄預計11日在美國聯邦參眾兩院聯席會議發表演說，隨後與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和拜登舉行首場3國領袖峰會。

81歲的拜登和66歲的小馬可仕也將舉行雙邊會談。相較於親中的菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），外界認為小馬可仕更向美國靠攏。（譯者：洪啟原/核稿：陳政一）1130408

岸田文雄
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