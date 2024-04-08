美日峰會將登場 議題含美日澳合作開發新型無人機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本首相岸田文雄今天下午搭政府專機從東京啟程飛往美國進行國是訪問，當地時間10日（台灣時間11日）將在華府與美國總統拜登舉行會談，議題涵蓋美日澳3國推動與戰機連動的新型無人機技術合作。

日本共同社報導，日本首相岸田文雄與美國總統拜登將在白宮舉行會談，議題包括安全保障、國防合作。本月2日，拜登甫與中國國家主席習近平舉行電話會談，拜登與岸田的會談將針對台灣局勢、東海及南海舉行等對中國的政策進行協商。

日本讀賣新聞報導，議題也包括美日澳3國將推動與日本、英國、義大利共同開發的新世代戰機連動的無人機技術合作。此事將明載於美日峰會後發表的聯合聲明。

日本目前的計畫是與英國、義大利共同開發的新世代戰機，除了有匿蹤功能之外，也期待成為具有與無人機連動的「第6代機」，目標2035年度部署。

無人機與有人駕駛的戰機協同連動，將可進行警戒監控、攻擊等，這將稱為「聯合戰機」。美、澳2023年10月立下方針將與日本進行技術合作，美日2023年12月已達成協議將針對無人機結合人工智慧（AI）技術進行共同研究。

這次美日峰會後的聯合聲明將明載美日成立協商有關國防裝備共同生產體制的新架構。美國為支援遭俄羅斯侵略的烏克蘭，目前國防裝備生產體制處於緊迫狀態，日本支援烏克蘭，可展現美日同盟團結。

針對美日共同生產防衛裝備的技術課題，美日負責國防裝備的政府主管將把產業間的合作納為協商議題，討論具體的合作對策。美日正研議讓美國海軍船艦可在日本維修一事，預估最快秋天召開首次會議。

岸田與拜登在峰會上也將再度確認美日聯合開發新型飛彈以攔截北韓正在開發的極音速飛彈。此外，也將研議「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）與日本合作一事。

岸田此次訪美，是日本首相時隔9年身為國賓到美國進行國是訪問。岸田10日將與拜登舉行會談，並出席美國政府舉辦的晚宴。岸田11日將在美國國會發表演說，並且預定出席美、日、菲3國領袖舉行的首次3國峰會。岸田12日將參訪位於美國北卡羅萊納州的日企工廠，14日返國。（編輯：陳承功）1130408