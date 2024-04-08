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海軍司令唐華訪美：交流建立更好作戰能力

2024/4/8 21:37（4/8 21:46 更新）
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海軍司令唐華（中）8日出席在華府附近舉行的「海、空暨太空研討會」。 中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年4月8日
海軍司令唐華（中）8日出席在華府附近舉行的「海、空暨太空研討會」。 中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年4月8日
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（中央社記者石秀娟、鍾佑貞華盛頓8日專電）海軍司令唐華今天出席在華府附近舉行的「海、空暨太空研討會」時表示，將利用機會與各界人士交流，建立台灣更好的作戰能力。

唐華出席在馬里蘭州舉行的「海、空暨太空研討會」（Sea-Air-Space conference）。他在場外接受台灣媒體訪問時指出，在這個場合會遇到很多朋友，將尋求各種機會交流，建構更好的作戰能力（warfighting capacity）。

唐華4日在夏威夷參加太平洋艦隊指揮官交接典禮後，赴馬里蘭州參加這場研討會，他預計在11日離開。

日本首相岸田文雄這週將赴美進行國是訪問，與美國總統拜登（Joe Biden）進行雙邊會談，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）這週也將訪美，與美國、日本舉行三邊高峰會議。（編輯：周永捷）1130408

海軍司令唐華（左2）8日出席在華府附近舉行的「海、空暨太空研討會」，將與美方人士交流，以加強台灣的作戰能力。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年4月8日
海軍司令唐華（左2）8日出席在華府附近舉行的「海、空暨太空研討會」，將與美方人士交流，以加強台灣的作戰能力。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年4月8日
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