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日媒：日中韓峰會預計5/26、5/27在南韓舉行

2024/4/9 20:25
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（中央社東京9日綜合外電報導）日媒今天引述日本及南韓政府消息人士說法報導，日本、中國及南韓當局正協調5月26日及27日在韓國舉行領袖會談。若一切順利，這將是3國峰會時隔約4年半後再度登場。

日本朝日電視台報導，本屆日中韓峰會輪到南韓舉辦，出席領導人包括日本首相岸田文雄、中國國務院總理李強，以及韓國總統尹錫悅。

在這場3方峰會上，預計討論的議題包括經濟合作等，也將針對持續研發核武與飛彈的北韓商討應對之道。

日中韓於2023年11月舉行外長會談，當時與會各方同意早日舉辦領袖會談。

日中韓峰會雖以每年舉行1次為原則，但過去幾年受到日韓關係惡化及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等因素影響，自2019年12月後就未曾召開。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1130409

岸田文雄
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