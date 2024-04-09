日媒：AUKUS第二支柱考慮日本 地緣優勢因應「有事」發生

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（中央社記者戴雅真東京9日專電）澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）考慮將日本納入「第二支柱」陣容。日媒分析，選擇地理位置更接近中國的日本參與AUKUS，將更容易運用共通的防衛技術與軍備，來因應「有事」的突發情況發生。

日本內閣官房長官林芳正今天上午表示，「今後希望繼續為了加強防衛能力做出貢獻」。日本防衛大臣木原稔在內閣會議後記者會後表示，「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）倡議印度太平洋地區的和平與穩定，這一點相當重要，日本一貫予以支持立場」，具體的合作方案將由AUKUS方考量。

組成澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）的澳洲、英國、美國等3國防長昨天發布聯合聲明，考量日本的能力及其與「所有3個成員國」的既有密切雙邊防衛合作關係，正考慮就AUKUS第二支柱「個別計畫」納入額外夥伴，與日本展開合作，參與人工智慧、極音速武器等高科技領域研發。

AUKUS於2021年成立，旨在應對在印度太平洋地區增強軍備中國，由美國和英國出面支持澳洲部署核潛艦。美國也尋求日本的參與，以增強在東亞地區的威懾力。

日本首相岸田文雄正在美國訪問，將於美東時間10日上午（台灣時間11日）在華府與美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談，AUKUS與美日關係預料將是峰會議題。

日本對於被納入AUKUS表示歡迎，但在外交戰略上，日本應不會正式加入AUKUS，而是繼續以夥伴國的關係進行有限度合作。澳洲總理艾班尼斯今天也表示，日本是第二支柱理想合作對象，但AUKUS未計劃增加成員。

日本經濟新聞報導，AUKUS由兩大支柱構成，「第一支柱」為英、美協助澳洲取得配備常規武器的核動力潛艦，並提升其核能力。

不過，這也引發東南亞國家協會（ASEAN）等周邊國家憂心，擔憂恐會引發區域的核子軍備競賽。日本正在主導國際社會對於核軍備縮編（核裁軍）的討論，因此對於正式加入AUKUS持審慎態度。

澳英美這次考慮日本加入的「第二支柱」涉及極音速武器、量子運算、人工智慧、電子戰、水下能力等高科技領域，希望共享技術和實驗數據，並推進開發。

對於澳英美而言，選擇地理位置更接近中國的日本參與AUKUS，將更容易運用共通的防衛技術與軍備，來因應「有事」的突發情況發生，同時也期待在先端技術方面投入大量資金的日本，能進一步加強官民合作。

為了分散開發成本與風險，與盟友和理念相近國家共同開發軍備與相關技術，似乎已經成為近年來趨勢。日本、英國和義大利先前已經簽署協議，共同開發先進的超音速隱形戰鬥機，希望於2035年投入飛行。

中國在2021年制定的「十四五」規劃中，把2021年至2025年的方向訂定為人工智慧等，以戰略為優先的科學領域，重視解放軍的「智慧化」，強調人工智慧武器的運用。

AUKUS為了與之抗衡，除了日本之外，也將尋求韓國、菲律賓和紐西蘭等美國在印太地區的盟友合作。

此外，為了共享技術，嚴格的國防資訊系統不可或缺。澳英美共屬於分享機密資訊的「五眼聯盟」（英國、美國、加拿大、澳洲和紐西蘭）。

日本一直希望與五眼聯盟擴大合作，實質上成為「第六眼」。儘管這次成為AUKUS第二支柱，無關日本成為五眼聯盟的一部分，但也顯示日本的機密保護工作，在一定程度上獲得認同。（編輯：高照芬）1130409