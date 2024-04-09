澳洲總理：未計劃增加AUKUS成員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淳卉雪梨9日專電）美國、英國、澳洲昨天聲明將擴大AUKUS第二支柱（Pillar II）陣容，優先考慮納入日本。澳洲總理艾班尼斯今天表示，日本是第二支柱理想合作對象，但AUKUS未計劃增加成員。

澳洲、英國、美國3國國防部長昨天發布聯合聲明，提到澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）已發展出必要的原則與模式，以利第二支柱「個別計畫」納入額外夥伴，今年將展開相關商議。

聲明指出，AUKUS將與潛在夥伴討論互利合作領域；考量日本的能力及其與「所有3個成員國」的既有密切雙邊防衛合作關係，澳、英、美正「考慮」就AUKUS第二支柱與日本展開合作。

艾班尼斯今天在坎培拉的記者會上說，目前提案是檢視AUKUS第二支柱的計畫，逐步評估哪些盟友適合參與。日本是理想的合作夥伴，但並未提案增加澳英美三方安全夥伴關係的成員。

此外，澳洲國防工業部長康洛伊（Pat Conroy）今天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問表示，日本與英、美、澳都有密切的雙邊防衛夥伴關係，並有堅實的合作基礎。日本是世界最發達經濟體之一，處於尖端防衛能力發展的最前線，因此日本是AUKUS合乎邏輯的合作夥伴。

康洛伊說，日本是在第二支柱下的科技發展合作，且在個案合作的基礎上，因此這不是關於日本加入AUKUS，也非關日本成為五眼聯盟（Five Eyes）的一部分，「我們一向有興趣與其他國家合作，這對所有與AUKUS有關的國家都有利」。

除了日本外，紐西蘭也曾表達參與AUKUS第二支柱可能性的意願。（編輯：郭中翰）1130409